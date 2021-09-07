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Бородина раскрыла свое отношение к Собчак

Lenta.ruиещё 2
18 минут назад

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала, как относится к бывшей коллеге по проекту Ксении Собчак. В сторис своего Instagram-аккаунта знаменитость призналась, что Собчак причинила ей много боли.

Бородина раскрыла свое отношение к Собчак
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бородина отметила, что за все годы, проведенные вместе, они не могли не сблизиться (Собчак была ведущей телепроекта «Дом-2» с 2004 по 2012 год, Бородина — с 2004 года по настоящее время — прим. «Ленты.ру»), несмотря на разные взгляды на жизнь.

«Да, было много боли в мой адрес с ее стороны, но она мне все равно родной человек, хотя я и злилась на нее долго. (...) Я искренне ее любила!» — раскрыла правду об отношении к коллеге Бородина.

Телеведущая заявила, что с годами научилась не реагировать на подколы в свой адрес от Собчак, так как поняла, что это ее защитная реакция.

«Но это не значит, что она меня обидела, а я молчала, нет, конечно», — уточнила Бородина.

Она также добавила, что Собчак ей ближе, чем другая бывшая коллега — Ольга Бузова.

Ранее Бородина обвинила Бузову во лжи после того, как та заявила, что заранее предупредила бывших коллег об уходе из «Дома-2». Бородина рассказала, что узнала об этом за несколько часов до съемок программы.

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