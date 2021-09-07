Отец Фриске рассказал о смерти брата-близнеца певицы

"Дети мои родились семимесячными. Жанночка весила 1300 граммов, а мальчик — 2640, но у него были асфиксия, непроходимость кишечника. Сына отвезли в одну больницу, Жанну — в другую. Через две недели нам позвонили из клиники и сказали, что мальчик умер",