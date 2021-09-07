Отец Фриске рассказал о смерти брата-близнеца певицы

Отец Жанны Фриске Владимир впервые рассказал, как умер брат-близнец певицы. Он стал гостем YouTube-шоу "Психология звезд".
По словам Владимира Фриске, на свет появились два ребенка. Оба родились недоношенными на седьмом месяце беременности. Мальчика врачам не удалось спасти.
"Дети мои родились семимесячными. Жанночка весила 1300 граммов, а мальчик — 2640, но у него были асфиксия, непроходимость кишечника. Сына отвезли в одну больницу, Жанну — в другую. Через две недели нам позвонили из клиники и сказали, что мальчик умер",
— вспомнил отец певицы.
Тогда Владимиру Фриске и его супруге было по 20 лет:
"Первые месяцы мы с женой очень переживали из-за сына С нами работали психологи, нам говорили, что мы молодые, еще нарожаем".
Как рассказал отец артистки, когда дочь заболела, она сказала, что ее к себе зовет брат.