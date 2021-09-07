Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Отец Фриске рассказал о смерти брата-близнеца певицы

Мира Маркина
36 минут назад

Отец Жанны Фриске Владимир впервые рассказал, как умер брат-близнец певицы. Он стал гостем YouTube-шоу "Психология звезд".

Отец Фриске рассказал о смерти брата-близнеца певицы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Владимира Фриске, на свет появились два ребенка. Оба родились недоношенными на седьмом месяце беременности. Мальчика врачам не удалось спасти.

"Дети мои родились семимесячными. Жанночка весила 1300 граммов, а мальчик — 2640, но у него были асфиксия, непроходимость кишечника. Сына отвезли в одну больницу, Жанну — в другую. Через две недели нам позвонили из клиники и сказали, что мальчик умер",

— вспомнил отец певицы.

Тогда Владимиру Фриске и его супруге было по 20 лет:

"Первые месяцы мы с женой очень переживали из-за сына С нами работали психологи, нам говорили, что мы молодые, еще нарожаем".

Как рассказал отец артистки, когда дочь заболела, она сказала, что ее к себе зовет брат.

Ранее дочь Лиепы объяснила, почему отец скрывал брак с Плисецкой.

Звёзды,Жанна Фриске,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители