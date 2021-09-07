Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

"Было много боли": Бородина рассказала об отношении к Собчак

Мира Маркина
55 минут назад

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, как относится к Ксении Собчак. В Stories в своем Instagram-аккаунте она заявила, что бывшая коллега по проекту "Дом-2" причинила ей много боли.

"Много боли": Бородина рассказала об отношении к Собчак
Фото: @borodylia@borodylia

По словам Бородиной, за все проведенные вместе годы они не могли не сблизиться:

"Да, было много боли в мой адрес с ее стороны, но она мне все равно родной человек, хотя я и злилась на нее долго. (...) Я искренне ее любила!"

Телеведущая призналась, что научилась не реагировать на выпады Собчак в свой адрес, так как, по ее мнению, это защитная реакция.

"Но это не значит, что она меня обидела, а я молчала, нет, конечно", — сказала Бородина.

Кроме того, телеведущая отметила, что Собчак ей ближе, чем Бузова.

В начале августа стало известно, что Бородина официально развелась с Омаровым.

Звёзды,Ксения Бородина,Ксения Собчак,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители