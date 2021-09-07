"Много боли": Бородина рассказала об отношении к Собчак

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, как относится к Ксении Собчак. В Stories в своем Instagram-аккаунте она заявила, что бывшая коллега по проекту "Дом-2" причинила ей много боли.
По словам Бородиной, за все проведенные вместе годы они не могли не сблизиться:
"Да, было много боли в мой адрес с ее стороны, но она мне все равно родной человек, хотя я и злилась на нее долго. (...) Я искренне ее любила!"
Телеведущая призналась, что научилась не реагировать на выпады Собчак в свой адрес, так как, по ее мнению, это защитная реакция.
"Но это не значит, что она меня обидела, а я молчала, нет, конечно", — сказала Бородина.
Кроме того, телеведущая отметила, что Собчак ей ближе, чем Бузова.
В начале августа стало известно, что Бородина официально развелась с Омаровым.