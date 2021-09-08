Отец Спирс подал документы на отказ от опекунства

Отец Бритни Спирс Джейми подал ходатайство о прекращении опекунства над певицей. Об этом сообщает NBC News.
Джейми подал заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса. В нем говорится, что "обстоятельств для сохранения опекунства больше нет".
"Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс", — заявил представитель отца Бритни.
Ходатайство должно вступить в силу после рассмотрения судом. Следующее заседание назначено на 29 сентября.
Ранее "Рамблер" сообщал, что отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства.