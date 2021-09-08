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Отец Спирс подал документы на отказ от опекунства

Мария Каткова
1 час назад

Отец Бритни Спирс Джейми подал ходатайство о прекращении опекунства над певицей. Об этом сообщает NBC News.

Отец Спирс подал документы на отказ от опекунства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Джейми подал заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса. В нем говорится, что "обстоятельств для сохранения опекунства больше нет".

"Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс", — заявил представитель отца Бритни.

Ходатайство должно вступить в силу после рассмотрения судом. Следующее заседание назначено на 29 сентября.

Ранее "Рамблер" сообщал, что отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства.

Звёзды,Бритни Спирс,телеканал NBC,
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