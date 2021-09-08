Кайли Дженнер подтвердила вторую беременность

Сестра Ким Кардашьян и бывшая самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер сообщила о своей беременности. Она поделилась трогательным видео в Instagram.

На нем она запечатлела реакцию близких: своего бойфренда Трэвиса Скотта, своей первой дочери Сторми и матери Крис Дженнер.

Также на кадрах Кайли предстает перед камерой с довольно большим животом. Многие уверены, что рождение ребенка не за горами.

Во время своей первой беременности Кайли Дженнер скрывалась от папарацци и поклонников на протяжении всех девяти месяцев. В 2018 году на свет появилась ее первая дочь Строим Уэбстер. С ее отцом Трэвисом Скоттом звезда сначала рассталась, а теперь снова вместе.