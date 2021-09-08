Понты против искренности: за что раскритиковали Ивлееву и поддержали Галич

На YouTube опубликовали два интервью с ведущими блогерами России: Настя Ивлеева поговорила с Ксенией Собчак, а Ида Галич – с Катериной Гордеевой. Обе девушки рассказали не только о карьере, заработках и планах на будущее, но и раскрыли подробности развода с мужьями. Пользователи не смогли пройти мимо этих откровений и сравнили двух звезд, которые почти одновременно, но так по-разному рассказали о себе и о личной жизни. «Рамблер» собрал комментарии под обоими видео и выяснил, что же думают пользователи о блогерах и в чем их принципиальная разница.

Фото: @_agentgirl_ @_agentgirl_

В интервью Собчак Настя Ивлеева поделилась подробностями громкого расставания с рэпером Элджеем. Вот, что рассказала звезда:

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«Нет такого, чтобы настал день, когда случился *** и люди разошлись. Этот период длился какое-то время. Скажем, это была весна этого года. Март, плюс-минус. Здесь хочется отдать должное Леше и нашему союзу в целом. Я ему благодарна. Мы обладали редким человеческим качеством: мы умели разговаривать друг с другом, слышать, слушать и прислушиваться. Таким дружественным образом сталкивались с реалиями и проблемами, решали, делали выводы и действовали».

@_agentgirl_

По словам Ивлеевой, причиной ее расставания с музыкантом стали разные ритмы жизни.

«Я по натуре – стремительная, как паровоз. Я очень неусидчивая. Я, конечно, люблю дома отдохнуть с винишком, но мне везде нужно успеть, постоянно куда-то лечу. А Леха замедленный. У него по-другому творчество выстраивается. У музыкантов другая динамика жизни. Когда я была в командировке на «Орле и Решке» по три неделе, эффект скучания нарастал. И когда ты встречаешься с человеком на короткий период, нет возможности разобрать детали, кто куда стремится, кто более медленный. У вас мало время, вам нужно соединиться и классно провести время. А когда я перестала путешествовать и после спешки прибегала домой, мне хотелось чилла. Когда «Решка» закончилось, я бегала здесь, в России. И контраст в отношениях чувствовался. У Лехи другой ритм. Наш развод — не вопрос проблем с творчеством и заработком. Мне не важны его деньги. У него с этим все хорошо. Он не неудачник. Он разносторонний. С ним интересно. Сейчас каждый живет свой жизнью».

@_agentgirl_

В интервью она также достаточно резко прокомментировала слова Регины Тодоренко (еще одной ведущей «Орла и решки»), которая в одном из интервью сказала о соперничестве с Ивлеевой следующее: «Она очень мотивирует. У меня нет никакой ревности и зависти. Она — хорошая ведущая, смешная вайнерша, а я — лицо L’Oreal Paris. Она очень народная, а я более камерная. И мне в этом классно! У меня постепенная популярность». Теперь Настя ответила коллеге:

«Времена меняется. Теперь у меня годовой контракт с Pepsi, Lay’s, «Чудо», МТС, Louis Vuitton. А Регина есть в Tatler? Нет? Как жаль. Я не обиделась. Это скорее меня расстроило. Типа «вот она рекламирует пельмени, а я зато лицо Maybelline». Я этого не поняла, но посмялась».

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Это еще не все «острые» моменты выпуска Собчак с Ивлеевой: журналистка решила проэкзаменовать Настю и задала ей пару вопросов из школьной программы. Правда, та ответить на них не смогла, а в оправдание заявила, что это не мешает ей зарабатывать деньги.

Теперь об интервью Иды Галич. В разговоре с Катериной Гордеевой блогер трогательно и даже со слезами на глазах рассказала об отношениях с бывшим мужем Аланом Басиевым, а также вспомнила их развод (пользователи в комментариях писали, что на этом моменте тоже пустили слезу). Она призналась:

«Настал такой момент, когда понимаешь, что вы либо убьете друг друга через год, либо надо что-то делать. Мы оба это поняли, но инициатором развода был Алан. Не так что он сказал, мол, я хочу с тобой развестись, а либо вот так, либо мы разводимся. Я сказала, что «вот так» не могу сделать».

Ида также сказала, что до сих пор переживает о том, что ее ребенок растет не в полной семье.

«Думала, что я буду жить с Аланом всю жизнь всегда. Я так думала вплоть до дня, когда мы шли разводиться. Эта тема для меня все еще больная Потому что как мы любили друг друга, так, наверное, вообще редко любят. Я много раз говорила, что нам Боженька подарил эту любовь — взаимную и такую красивую. Главным было ее не профукать, но мы это сделали»,

- подытожила звезда.

Напомним, Ида Галич и Алан Басиев поженились в 2018 году, а в феврале 2020-го у пары родился сын, которого назвали Леоном. Слухи о размолвке в звездной семье появились в конце того же года, а уже в начале 2021-го пара подтвердила разрыв. Тогда блогер опровергла слухи о том, что расставание произошло из-за измены ее супруга или из-за значительной разницы в доходах.

@galichida

В интервью блогер рассказала, что она не боится потерять себя и карьеру, если вдруг отключат Интернет. По словам Галич, она уже давно снимает не только смешные вайны, но и организовывает мероприятия, снимает рекламные ролики, а еще является идейным вдохновителем сериала, премьера которого состоится в 2022 году.

Ида также рассказала и о своем социальном проекте «Незвездные флюиды», в котором она рассказывает невыдуманные истории обычных людей, которые трогают за душу.

@galichida

Пользователи в комментариях под интервью звезд наперебой начали писать о том, что посмотрели оба видео. Однако если про Иду зрители отзывались тепло, восхищались ее большим и добрым сердцем, ее привязанностью к семье и самодостаточностью (список можно продолжать очень долго), то в адрес Ивлеевой полетели оскорбления. Комментаторы возмущались ее «нахальным видом, необоснованными понтами, высокомерностью, заносчивостью». Пользователи припомнили Насте и то, что она до популярности работала мастером по маникюру и жила в пригороде Санкт-Петербурга. По их мнению, она так и не смогла избавить от «внутренней деревенщины».