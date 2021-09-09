Тяжелобольной Андрей Губин вернулся в Россию

Последние несколько лет Андрей Губин ведет закрытый образ жизни и предпочитает не общаться с журналистами. Однако недавно он вернулся из Египта в Россию и да небольшое интервью, в котором рассказал о своем самочувствии.

Фото: @_gubin_andrey_official @_gubin_andrey_official

Выяснилось, что артист испытывает серьезные проблемы со спиной. Он лечить у египетских врачей и активно у них лечился, но тщетно.

«Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину. Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально все. Поэтому мне приходится много двигаться, чтобы не свихнуться», — признается 47-летний певец.

Сейчас певец живет в России, но возвращаться на сцену не планирует, предпочитая вести закрытый образ жизни.

«Только включу телефон, сразу начинают гадости писать, причем часто совершенно незнакомые люди», — сетует он.

Несмотря на трудности, Губин продолжает работать в музыкальном направлении.

«Написал несколько очень хороших песен. Сейчас надо довести их до ума. Вот подыскиваю себе дом в Подмосковье, чтобы работать в тихом и уединенном месте», — отметил исполнитель в интервью Aif.ru.