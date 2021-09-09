Звезды, которые решили оставить детей без наследства

В интервью Mirror экранный Джеймс Бонд Дэниел Крейг заявил, что не планирует оставить наследство своим детям. «Рамблер» решил собрать и других звезд, которые приняли решение дать своим отпрыскам возможность добиться всего самостоятельно.

Дэниел Крейг

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Актер считает, что умирать нужно, потратив все свое состояние, чем он и планирует заняться. «Есть старая поговорка: «Если ты умираешь богатым человеком, то проигрываешь». Эндрю Карнеги отдал на благотворительность около 11 миллиардов долларов в пересчете на нынешний день. Но держу пари, что большую часть денег он сохранил», — аргументировал свою позицию Крейг. Актер также признался, что не планирует оставлять наследство своим детям, в его понимании, лучше потратить эти деньги на что-то по-настоящему важное: «Я не хочу оставлять следующему поколению большие суммы — наследование само по себе довольно неприятно. Моя философия такова: прежде чем уйти, нужно потратить свои богатства или же отдать. Лучше потратить их на добрые дела, чем отдать своим детям», — считает актер. Напомним, у Крейга две дочери: старшая от брака с Фионой Лаудон и младшая от нынешней жены Рэйчел Вайс.

Мила Кунис и Эштон Катчер

В подкасте Дэкса Шепарда актер заявил: «Мои дети живут по-настоящему привилегированной жизнью, но они об этом даже не знают. И мне бы хотелось, чтобы они об этом так никогда и не узнали. Если они захотят начать свое дело и составят грамотный бизнес-план, я инвестирую в их проект, но опять же, не буду создавать трастовый фонд в их пользование. Таким образом они будут мотивированы на собственную работу. Мы же с Милой отдадим все наши деньги на благотворительность». По мнению Кунис и Катчера, их решение пойдет только на пользу наследникам, и те научатся самостоятельно зарабатывать и пробивать себе дорогу в жизнь.

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Джеки Чан

Мастер боевых искусств и культовый актер еще 20 лет назад решил не отдавать свои с трудом заработанные деньги сыну в наследство. В 2011 году Чан заявил: «Если у сына есть мозги, то он сможет заработать сам. Если нет, то мои деньги не принесут ему счастья, и он их просто промотает. Жалею, что не отправил сына в армию, чтобы он закалил характер и получил бесценный жизненный опыт».

Отметим, что Чан не помогает и внебрачной дочери, с которой находится в плохих отношениях.

Билл Гейтс

Основатель Microsoft и один из богатейших людей планеты возглавляет крупнейший частный благотворительный фонд мира Bill & Melinda Gates Foundation. Он занимается вопросами здравоохранения и проблемой социального неравенства, а сам Гейтс уже перечислил на счета фонда больше 75 млрд долларов. Большую часть своего состояния миллиардер также планирует передать на благотворительность, а каждый из троих его детей – Дженнифер Кэтрин, Фиби Адель и Рори Джон– унаследует по 10 миллионов долларов. Об этом Билл неоднократно рассказывал в интервью.

Однако сейчас его планы (а также наследство его детей) могут и измениться. Дело в том, что в начале мая Билл Гейтс официально развелся с женой Мелиндой после 27 лет совместной жизни. После бракоразводного процесса экс-возлюбленная Гейтса получила 3 миллиарда долларов. Уже известно, что экс-супруги продолжат сотрудничество в рамках созданного ими благотворительного фонда.

Гордон Рамзи

В комментарии изданию Telegraph знаменитый шеф-повар и обладатель 13 звезд «Мишлен» заявил: «Мои деньги не достанутся детям, и это совсем не подло. Единственное, что я согласился с Таной (жена Гордона — Прим. ред), это то, что они получат 25% квартиры, но не всю! Мне очень повезло, что сделал карьеру за последние 15 лет. Серьезно, я заработал целое состояние, и мне очень повезло, поэтому я уважаю все, что у меня есть».

Напомним, что у Гордона Рамзи и его супруги Таны четверо детей: старшая дочь Меган, близнецы Джек и Холли и младшая дочь Матильда.

Элтон Джон

В 2019 году музыкант занял 19-ю строчку в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes (за год заработал больше 84 млн долларов). Вот только завещать все свои сбережения Элтон Джон не собирается, рассчитывая на то, что его наследники всего в жизни добьются сами. «Очень страшно давать детям золотую ложку. Мальчики живут невероятной жизнью. Но у них должно быть уважение к деньгам и к работе», — сказал Джон в интервью Daily Mirror.

Напомним, вместе с Дэвидом Фернишом звезда воспитывает мальчиков-близнецов.

Марк Цукерберг