Бейонсе потратила почти полмиллиона на сумку-«коктейль»

Бейонсе продолжает подтверждать свой статус первой модницы Instagram и регулярно подливает масла в огонь новыми образами. На этот раз в ход пошли джинсы безупречной посадки, экстремально глубокое декольте и перья. А вместе с тем — один крошечный аксессуар, который тут же притянул все взгляды необычным исполнением и головокружительной суммой в долларах.

Рубашка Бейонсе — классика, переработанная под вечеринки. Объемные рукава украшены перьями, а декольте звезда сообразила сама, оставив все пуговицы расстегнутыми. Стоимость модного трофея от Valentino — около 166 500 рублей. К нему — пара джинсов-клеш в духе шестидесятых, подчеркнувших фигуру.

Звезда образа — крошечная сумка Judith Leiber в форме коктейля «Космополитен», который любили героини «Секса в большом городе». Обошелся аксессуар в рекордные 422 400 рублей (5795 долларов США). В завершение — пара диско-туфель Aquazzura на платформе за 62 500 рублей и остромодные узкие очки в контрастной оправе.