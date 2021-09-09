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Бейонсе спустила почти полмиллиона на крошечную сумку-«коктейль»

Passion.ru
1 час назад

Бейонсе продолжает подтверждать свой статус первой модницы Instagram и регулярно подливает масла в огонь новыми образами. На этот раз в ход пошли джинсы безупречной посадки, экстремально глубокое декольте и перья. А вместе с тем — один крошечный аксессуар, который тут же притянул все взгляды необычным исполнением и головокружительной суммой в долларах.

Бейонсе потратила почти полмиллиона на сумку-«коктейль»
Фото: Passion.ruPassion.ru

Рубашка Бейонсе — классика, переработанная под вечеринки. Объемные рукава украшены перьями, а декольте звезда сообразила сама, оставив все пуговицы расстегнутыми. Стоимость модного трофея от Valentino — около 166 500 рублей. К нему — пара джинсов-клеш в духе шестидесятых, подчеркнувших фигуру.

Звезда образа — крошечная сумка Judith Leiber в форме коктейля «Космополитен», который любили героини «Секса в большом городе». Обошелся аксессуар в рекордные 422 400 рублей (5795 долларов США). В завершение — пара диско-туфель Aquazzura на платформе за 62 500 рублей и остромодные узкие очки в контрастной оправе.

4 сентября Бейонсе отметила сороковой юбилей. В честь события мы вспомнили самые интересные факты из жизни певицы, о которых вы могли не знать. Подробности ищите в материале Passion.ru.

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