Сколько заработали самые высокооплачиваемые модели за год (жен)

1/8 Кендалл Дженнер - 40 миллионов долларов в год. Фото: @kendalljenner Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Джиджи Хадид - 20 миллионов долларов в год. Фото: @gigihadid 3/8 Белла Хадид - 19 миллионов долларов в год Фото: @bellahadid 4/8 Крисси Тейген - 39 миллионов долларов в год. Фото: @chrissyteigen Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Адриана Лима - 31 миллион долларов в год. Фото: @adrianalima 6/8 Кара Делевинь - 31 миллион долларов в год. Фото: @caradelevingne 7/8 Роузи Хантингтон-Уайтли - 32 миллиона долларов в год. Фото: @rosiehw Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Кэндис Свейнпол - 18 миллионов долларов в год. Фото: @angelcandices

Многие из них начинали свою карьеру в юном возрасте и прежде, чем достигнуть карьерных высот, успели вкусить и горечь славы. Путь к успеху не всегда застелен лепестками из роз, на нем часто приходится проливать слезы и раниться о шипы. Этим девушкам удалось добиться признания в модной индустрии, стать знаменитыми на весь мир и получать за свою работу огромные гонорары. В галерее “Рамблера” — самые высокооплачиваемые модели мира.

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Кендалл Дженнер

О знаменитой семье, в которой родилась и выросла Кендалл, не слышал разве что глухой. С такими известными сестрами и родителями странным было бы тихонько отсиживаться где-то на задворках, уступив кому-то свой “кусок” известности. Кендалл и не стала. В итоге девушка стала знаменитой моделью, принимающей участие в престижных показах, сотрудничающей с известными брендами и регулярно появляющейся на обложках журналах. Несколько лет подряд журнал Forbes называет Кендалл Дженнер самой высокооплачиваемой моделью мира. Лишь только за модельную работу она зарабатывает 40 миллионов долларов в год.

Джиджи Хадид

В 2016 году британский совет моды наградил Джиджи Хадид званием Международной модели. Девушка сотрудничает с крупнейшими модными домами, всемирно известными брендами и знаменитыми корпорациями, зарабатывая в год 20 миллионов долларов.

Белла Хадид

Сестра Джиджи Хадид Белла не менее известна в мире моды. В 2019 году Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире: ее лицо оказалось максимально приближено к “золотому сечению”. Белла, как и ее сестра, сотрудничает с известными модными домами, принимает участие в показах успешных дизайнеров и зарабатывает 19 миллионов долларов в год. Кроме того Белла — блогер и одна из самых влиятельных звезд в социальных сетях.

Крисси Тейген

В списке самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes Крисси Тейген впервые оказалась в 2017 году. Причем сумела сразу взобраться на третье место, заработав 13,5 миллионов долларов за год. Правда, внушительная сумма на счетах Тейген оказалась не только благодаря моде. Она много и часто принимала участие в том числе в рекламных кампаниях. Крисси активно ведет социальные сети, относится серьезно к работе модели, тщательно выбирая бренды, с которыми соглашается сотрудничать. Тейген и спустя несколько лет не рассталась со званием одной из самых высокооплачиваемых моделей, ее заработок составляет 39 миллионов долларов в год.

Адриана Лима

Первой победой Адрианы стала победа на школьном конкурсе красоты: девочка тогда еще училась в начальных классах. После этого Лима уже не задумывалась на тему, кем хочет стать: она начала профессионально работать моделью. Запоминающаяся внешность, а также упорство и работоспособность позволили Адриане войти в список самых успешных моделей мира. Лима много снималась в рекламе, была лицом известного косметического бренда. а также “ангелом” знаменитой Victoria’s Secret. Годовой заработок красотки составляет 31 миллион долларов.

Кара Делевинь

Британская модель, которую весь мир знает как обладательницу широких и густых бровей, дважды за свою карьеру уже была признана моделью года на церемонии British Fashion Awards. Кара регулярно появляется на обложках известных журналах, выходит на подиумы, принимая участие в показах знаменитых модных домов и не отказывается от съемок в рекламе. В год любимая работа приносит Делевинь 31 миллион долларов.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Еще одна из самых известных и успешных моделей современности сумела за год заработать 32 миллиона долларов. Роузи принимает участие в модных показах, сотрудничает с самыми известными брендами, а также выпустила собственные духи и линию косметики для марки Marks&Spencer.

Кэндис Свейнпол