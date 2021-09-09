Бейонсе потратила почти полмиллиона на сумку-«коктейль»

Бейонсе появилась на мероприятии с крошечной сумкой в форме бокала с коктейлем "Космополитен" от бренда Judith Leiber. Аксессуар обошелся звезде в 422 400 рублей (5795 долларов США).

Фото: @beyonce @beyonce

Сумка стала ярким акцентом к довольно сдержанному образу. На верх Бейонсе надела белую рубашку, украшенную перьями на рукавах, от Valentino. Ее стоимость - 166 500 рублей. А качестве низа певица выбрала джинсы-клеш в стиле шестидесятых. В завершение образа — диско-туфли Aquazzura на платформе за 62 500 рублей и узкие очки в белой оправе.

@beyonce