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Беременная Серябкина появилась на телевидении

Мира Маркина
9 сентября 2021

Певицу Ольгу Серябкину заподозрили в беременности. Артистка пришла на передачу "Двое на миллион" к Павлу Воле.

Беременная Серябкина появилась на телевидении
Фото: @seryabkina@seryabkina

Сама бывшая солистка группы Serebro не подтверждает свое положение, однако пользователи соцсетей заметили в анонсе нового выпуска шоу, что у артистки заметно округлился живот. По слухам, Ольга Серябкина будет рожать зимой.

Кадр из видео

В прошлом году певица вышла замуж за своего директора и продюсера Георгия Начкебию. Серябкина редко афиширует свою личную жизнь.

Ранее Бейонсе показала сумку почти за полмиллиона рублей. Звезда пришла с аксессуаром в форме бокала на светское мероприятие.

Звёзды,Слухи о беременности,Ольга Серябкина,
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