Беременная Серябкина появилась на телевидении

Певицу Ольгу Серябкину заподозрили в беременности. Артистка пришла на передачу "Двое на миллион" к Павлу Воле.

Фото: @seryabkina @seryabkina

Сама бывшая солистка группы Serebro не подтверждает свое положение, однако пользователи соцсетей заметили в анонсе нового выпуска шоу, что у артистки заметно округлился живот. По слухам, Ольга Серябкина будет рожать зимой.

Кадр из видео

В прошлом году певица вышла замуж за своего директора и продюсера Георгия Начкебию. Серябкина редко афиширует свою личную жизнь.