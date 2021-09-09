Прилучного засняли в объятиях с Мельниковой

Актер Павел Прилучный и Дарья Мельникова вместе сыграли в фильме "Соври мне правду", в котором не обошлось без постельных сцен.

Фото: Кадр из фильма «Соври мне правду» Кадр из фильма «Соври мне правду»

На премьере артисты не отходили друг от друга. А на совместных фото Прилучный нежно обнимает Мельникову за талию. Все это послужило поводом для слухов в социальных сетях. Поклонники актера поинтересовались, как отреагирует на такой тесный контакт его возлюбленная Мирослава Карпович. Сама она, кстати, на премьеру не пришла.

Кадр из фильма «Соври мне правду»

Дарья Мельник недавно развелась со своим супругом Артуром Смольяниновым. Они были в браке около восьми лет. У пары есть совместные дети.