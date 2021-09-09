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Резко похудевшая Лолита рассказала о диете: «Врач сказала: нельзя банан, виноград»

WMJ.ru
31 минуту назад

Певица честно объяснила причины своего преображения и посоветовала подписчикам посетить эндокринолога.

Резко похудевшая Лолита рассказала о диете
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Лолита Милявская в последнее время удивляет поклонников: певица заметно похудела, похорошела и стала как будто счастливее внешне. Многие побежали в комментарии к певице с вопросами о волшебной диете или препаратах, а Лолита отвечает: никаких диет не существует.

В своем личном блоге артистка выложила разговорное видео, где она подробно объясняет, как она пришла к новому питанию и стилю жизни. Как оказалось, Лолита сделала упор не на вес, а на внутренние процессы в организме, в первую очередь метаболизм.

"Никаких пилюль не существует, ни на каких диетах я не сижу. Я пошла к эндокринологу по совету подруги. Я не открою вам никаких секретов: с возрастом все процессы, включая метаболизм, замедляются в организме. Наладить самостоятельно их невозможно, изменить их диетами невозможно. Врач сказала: нельзя банан, виноград и алкоголь. Это было очень сложно. Я выдержала три месяца. Сейчас мне можно уже все",

— обратилась к подписчикам Милявская.

Также певица упомянула, что ее не уменьшился и не увеличился, а вот метаболизм значительно ускорился. Кроме того, Лолита добавила, что спортом она не занимается, тренажерных залов в ее жизни нет, и как она надеется, не появится, ведь артистка генетически не расположена к физ. нагрузкам.

Ни для кого ни секрет, что метаболизм с возрастом замедляется. Многие специалисты утверждают, что пристальное внимание к своему питанию должно начинаться уже после 25 лет. Вот и Лолита сдала нужные анализы и несколько месяцев проработала с эндокринологом. И результат налицо — в свои 58 лет певица выглядит просто сногсшибательно.

Звёзды,Лолита Милявская,
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