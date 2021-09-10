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Алеся Кафельникова выложила фото прямо из родильной палаты

Даша Краснова
34 минуты назад

Алеся Кафельникова долгое время скрывала беременность и старается держать дочь вне камер. Но спустя два месяца мама модели опубликовала трогательные кадры.

Алеся Кафельникова выложила фото прямо из родильной палаты
Фото: @kafelnikova_a@kafelnikova_a

На фото, которые Мария Кафельникова опубликовала в социальных сетях, Алеся запечатлена за несколько часов до рождения дочери.

@mariakaf_official

«Два месяца тому назад. Я получила чудесное благословение для малышки: «пусть растет в радость родителям, на пользу человечества и на славу Бога». Аминь», — поделилась бабушка.

Во время родов Мария находилась рядом с дочерью и морально ее поддерживала.

Недавно мы рассказывали,как на передаче появилась бывшая участница группы "Serebro" в положении.

Звёзды,Алеся Кафельникова,
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