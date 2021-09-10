Алеся Кафельникова выложила фото прямо из родильной палаты

Алеся Кафельникова долгое время скрывала беременность и старается держать дочь вне камер. Но спустя два месяца мама модели опубликовала трогательные кадры.

Фото: @kafelnikova_a @kafelnikova_a

На фото, которые Мария Кафельникова опубликовала в социальных сетях, Алеся запечатлена за несколько часов до рождения дочери.

@mariakaf_official

«Два месяца тому назад. Я получила чудесное благословение для малышки: «пусть растет в радость родителям, на пользу человечества и на славу Бога». Аминь», — поделилась бабушка.