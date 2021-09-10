Фомин вспомнил о специфических вечеринках в 90-е

«Как правило, это был какой-то стриптиз — например, клуб Dolls, которого сейчас уже нет. Мы приезжали в Dolls, внутри — куча девушек, обнаженных донага. На них не было даже нитки. Я такого никогда в жизни не видел, даже в кино <...> И вот 20-30 голых женщин, какие-то ребята, у которых, как мне кажется, кокаин не сыпался разве что из ушей»,