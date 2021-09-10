«Закрыла Малахову голову»: Азиза вспомнила убийство Талькова

«Малахов был человеком с характеро, но я не была готова менять веру ради него. Он хотел со мной венчаться. А потом случился тот злосчастный концерт в Санкт-Петербурге. Я там вообще не должна была там выступать. Я была тогда беременна от Игоря. Мы ждали ребенка. Но после всей этой трагедии с Игорем Тальковым у меня был выкидыш. Ребенок не родился. Я ушла в глубокую депрессию. Игоря тогда били шесть человек. Я увидела это в конце коридора. Я закрыла животом его голову. По голове били руками и ногами. Мне Игорь часто снится. Он как будто охраняет меня».