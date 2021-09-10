"Любили проматывать деньги": Фомин раскрыл правду о вечеринках 90-х

Бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин рассказал о вечеринках в 90-е. Его слова передает Sports.ru.
По словам Фомина, иногда за одну ночь они могли объехать от трех до семи мест.
«У нас постоянно были специфические заказчики, которые могли посреди ночи разбудить директора и заказать выступление Hi-Fi», — сказал исполнитель, отметив.
Певец рассказал, что зачастую они приезжали в стриптиз-клубы. Также Фомин считает, что заказчиками могли быть не самые честные люди.
«Как правило, это был какой-то стриптиз — например, клуб Dolls, которого сейчас уже нет. Мы приезжали в Dolls, внутри — куча девушек, обнаженных донага. На них не было даже нитки. Я такого никогда в жизни не видел, даже в кино. И вот 20-30 голых женщин, какие-то ребята, у которых, как мне кажется, кокаин не сыпался разве что из ушей».
Он подчеркнул, что участники группы могли заказывать все, что хотели, от них требовалось только присутствие и исполнение нескольких песен.
«Помню, на какой-то вечеринке Ксюша под утро села на стул, потому что уже не могла стоять. И пела со стула. Заказчикам было наплевать, они любили проматывать деньги, которые, скорее всего, были просто украдены».
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