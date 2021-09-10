Как выглядит внебрачный сын Золотухина

У Валерия Золотухина было две семьи. Одна – официальная, другая – нет. Но именно в той, неофициальной была любимая женщина Ирина Линдт, которая подарила актеру, находившемуся в почтенном возрасте сына Ваню.

Фото: New Magazine New Magazine

Валерия Золотухина не стало 8 лет назад. Когда он умер, маленькому Ване было тогда 9 лет. Артист души не чаял в сынишке и даже не подозревал, что сын вырастает без него. В этом году Ивану исполняется 17 лет. Многие отмечают, что он растет точной копией Валерия Золотухина: тот же взгляд, та же улыбка . и даже жесты. Ему с детства об этом говорили.

Парень так же пошел по стопам своего отца. Долгое время он занимался в театральной студии “Премьера”, которую основал когда-то его отце. Отлично играет на гитаре, занимается музыкой и танцами.

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В этом году Иван Золотухин стал студентом театральной школы Олега Табакова. Для новой жизни Ваня даже срезал кудри.

“Я аж прослезилась.. как в армию. Удачи тебе, мой любимый сын! У тебя начинается самостоятельная, взрослая и такая интересная жизнь!”,

– написала ему напутствие Ирина Линд на своей страничке в инстаграм.