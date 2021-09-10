Как сейчас живет тяжелобольной Борис Моисеев

Борис Моисеев когда-то блистал на сцене, но уже несколько лет не выступает. В период с 2015 года он лишь выпустил несколько песен, а последний раз был на публике в конце мая, на дне рождения Кристины Орбакайте. С той поры он находится в своей квартире и не выходит за ее порог.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Здоровье Бориса пошатнулось еще в декабре 2010 года. Его госпитализировали в клинику с подозрением на инсульт. Чуть позже врачи провели тщательное обследование и подтвердили первоначальный диагноз. Левую часть тела артиста полностью парализовало. Певца ввели в искусственную кому, подключили к аппарату ИВЛ, что и спасло ему жизнь.

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После первого инсульта артист надеялся вернуться к активной творческой жизни: он появлялся на концертах и выступал, несмотря на затрудненную речь и не до конца восстановленные мышцы лица.

В 2015 Моисеева разбил второй инсульт, и мысли о триумфальном возвращении на сцену отпали сами собой. Борис практически перестал разговаривать, а за несколько лет реабилитации научился изъясняться отдельными словами – целые фразы говорить ему очень тяжело. При этом мыслит артист ясно и четко, а вот сказать ничего не может. Об этом рассказал друг Бориса – журналист Артур Гаспарян.

Еще в 2011 году Моисеев решил продать большой дом в Барвихе и перебрался в Москву. В этой квартире артист и проживает один, если не считать няню, которая круглосуточно ухаживает за Борисом.

Как говорит соседка Моисеева, которая уже несколько лет живет рядом, она перестала встречать его в подъезде или во дворе. Если раньше они постоянно сталкивались, то сейчас Борис совсем не выходит из дома. Певец передвигается только по своей квартире. Шторы на его окнах плотно задернуты, чтобы никто не мог наблюдать за беспомощностью звезды даже случайно.

У артиста есть няня, которая за ним ухаживает и исполняет обязанности домработницы. Иногда приходит Сергей Горох, близкий друг Моисеева и его бывший директор. Именно он обеспечивает артиста лекарствами и едой, следит, чтобы в доме Моисеева было все необходимое.

Алла Борисовна, к слову, тоже не раз предлагала свою помощь. Она нежно и тепло относится к Борису Моисееву, считает его близким человеком. Артист отказывается от любой помощи со стороны звездных коллег, включая и Примадонну.