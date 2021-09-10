Что происходит в жизни самых богатых детей

Некоторые дети живут гораздо лучше, чем многие взрослые. Не все "золотые детки", которые живут в богатых семьях, имеют свое состояние. "Рамблер" собрал школьников, которые в свои юные годы могут похвастаться крупной суммой на банковском счете.

Рашид Белхаса

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@rsbelhasa

Мальчик родился в очень богатый семье. Его отец — строительный магнат из Дубая, который ежегодно зарабатывает по два миллиарда долларов. Семья мальчика ни в чем ему не отказывает, и из-за этого у него появилось очень много поклонников в социальных сетях. Большинство постов провоцируют ярые обсуждения среди подписчиков. Подросток хвастается своими дорогими машинами, путешествиями на яхте и личным самолетом. Кроме того, у его семьи есть личная ферма, где живут белые львы, жирафы, тигры и леопарды.

Изабелла Баррет

@Isabellabarrett123

Слава пришла к девочке еще в четыре года, когда она снялась в популярном телешоу. Позднее под ее именем выпустили несколько линий одежды и украшений. Сейчас Баррет уже 11 лет, а на ее счету целое состояние. У нее есть собственный бизнес, она работает моделью и записывает песни. Изабелла вместе со своими родителями ходит на бизнес-встречи, а потом спокойно идет учить уроки. У нее есть личный шофер и целый шкаф вещей модных брендов.

Мулай Аль-Хасан

16-летний мальчик является наследником престола Марокко. Его отец — король, а мама — принцесса. Состояние его семьи оценивается в 2,5 миллиарда долларов, не считая бизнес-активов. Мальчик сильно отличается от других представителей "золотой молодежи". Он не был замечен ни в каких скандалах и очень скромен. Граждане Марокко считают, что он будет хорошим современным принцем. Недавно он пресек старую традицию целовать ему руку, и это стало первым шагом к одобрению народа.

Принц Джордж Кембриджский

@dukeandduchessofcambridge

По официальным данным, 7-летний наследник Уильяма и Кэтрин Кембриджских имеет на своем счету более миллиарда долларов. Причем миллиардом он владел уже к трем годам.

После отца и дяди Джордж остается третьим претендентом на британский трон, но даже если титул ему не достанется, то 400 миллионов долларов в год из госбюджета ему гарантировано. Сейчас малыш Джордж ходит в школу вместе со сверстниками из обычных семей.

Дэннилин Биркхед

@larryanddannielynn

Наследница модели, легенды Playboy, Анны Николь Смит, получила от матери 59 миллионов долларов. Девочка активно ведет светскую жизнь и регулярно посещает с отцом Ларри Биркхедом скачки Kentucky Derby. Ей поступают предложения от киностудий и модельных агентств, но, по словам отца, пока Дэннилин сосредоточена на учебе. Но девочка призналась, что с радостью снялась бы в "Очень странных делах" или "Мандалорце".

Интересно, что Дэннилин даже нет своего официального аккаунта в соцсетях — ее фото в инстаграме публикует ее отец.

Напомним, Анна Николь Смитт скончалась, когда девочке был всего годик.

Сури Круз

@katieholmes

Дочь актеров Тома Круза и Кэти Холмс. Она растет настоящей красоткой и модницей, а на ее счету уже хранится около 270 миллионов долларов. После развода родителей Сури жила с матерью, а с отцом отдалилась. Но позже снова решила пойти на сближение и даже присутствовала на съемках картины «Миссия невыполнима 7».

Между родителями Сури есть разногласия. Том, увлеченный сайентологией, хотел бы привлечь к ней дочь, но Кэти против. Именно поэтому Круз какое-то время не общался с дочерью.