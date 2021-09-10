Ивлеева отреагировала на шутки фанатов о ее эрудиции

Некоторое время блогера Настю Ивлееву раскритиковали за то, что она не смогла ответить ни на один вопрос из школьной программы во время интервью с Ксенией Собчак. Похоже Ивлееву это задело и она стала публиковать на своей странице в Instagram ироничные видео про школу и шуточные критерии оценки достойного собеседника.

Фото: @_agentgirl_ @_agentgirl_

Во время интервью блогер не знала век правления Петра I, затруднилась назвать автора романа "Отцы и дети" и настоящую фамилию Иосифа Сталина, а также не справилась с другими заданиями Собчак. И вот, что на это она ответила:

"Слушай, ну я могу этого не знать, это нормально. Мне это не мешает жить и зарабатывать деньги".

Блогер опубликовала в сторис твит девушки с ником @pirozhenshchina о критериях, по которым можно определить хорошего собеседника:

"Как доказать, что вы достойный собеседник:

— быть миллионером;

— создавать продающие проекты;

— иметь многомиллионную аудиторию;

+ помнить фамилию Петра I;

+ показать свои прописи;

+ начертить контурную карту".

Также Ивлеева репостит в сторис и другие ролики с собой из фанатских пабликов, которые, по-видимому, иронизируют над шумихой вокруг ее эрудиции.

Возможно, таким образом блогер показывает, что ее не беспокоят слова пользователей интернета.