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Брат Моргенштерна высказался об артисте

Мария Иглина
1 час назад

У Ролана Валеева и популярного музыканта общий отец. Сейчас он живет в Уфе и некоторое время назад искал встречи со своим знаменитым родственником. Какое-то время они общались, а потом их пути разошлись. Об этом Роман рассказал "Комсомольской правде".

Брат Моргенштерна высказался об артисте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он просто перестал со мной общаться, не объясняя причины. Мне его популярность совершенно не интересна. Мне не нужен пиар или его деньги. Нужен только старший брат. Пару лет назад я написал Алишеру, что хотел бы возобновить общение. Он тогда ответил, что не против и мы обменялись телефонами, но дальше этого не пошло",

- поделился Роман.

Около года назад Моргенштерн приезжал в Уфу. Он предложил рэперу встретиться, однако музыкант не захотел видеть брата. Сейчас Роман предпочитает жить своей жизнью и ни на что не жаловаться.

Читайте также о том, как Ивлеева отреагировала на шутки фанатов о ее эрудиции.

Звёзды,Комсомольская правда,
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