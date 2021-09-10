Брат Моргенштерна высказался об артисте

"Он просто перестал со мной общаться, не объясняя причины. Мне его популярность совершенно не интересна. Мне не нужен пиар или его деньги. Нужен только старший брат. Пару лет назад я написал Алишеру, что хотел бы возобновить общение. Он тогда ответил, что не против и мы обменялись телефонами, но дальше этого не пошло",