Кто из российских звезд купил квартиру за миллиард

О том, что российские звезды не скупятся на элитное жилье, известно давно. Но цена в миллиард рублей удивила всех. Именно столько, как сообщил популярный телеграм-канал, стоит новое "гнездышко" Филиппа Киркорова.

Оказалось, что король эстрады теперь будет жить в квартире бывшего президента Киргизии Аскара Акаева. И это не просто квартира, а двухэтажный пентхаус площадью 537 м² . Находится он в столичном ЖК «Филипповский» и, по некоторым данным, был приобретен у офшоров, а его рыночная стоимость — почти миллиард рублей.

Киркоров, согласно выписке из Росреестра приобрел элитную квартиру 31 декабря. Сам жилой комплекс расположен в районе Арбата недалеко от Гоголевского бульвара. Дом внутри, как и полагается, выглядит роскошно — отделан мрамором, венецианской штукатуркой и мозаикой.

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