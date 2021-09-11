Певица МакSим выпустила первую песню после выхода из комы

Певица МакSим выпустила первую песню после своего выздоровления. Трек получил название «Заведи».

Фото: @maksimartist @maksimartist

Интересно, что впервые она исполнила ее еще в двенадцатилетнем возрасте. Об этом сообщается на странице официальной фан-группы артистки «ВКонтакте».

Там же фанаты расписали насколько строчек из песни и решили, что певица решила с помощью нее вернуться на сцену.

«Разбуди мою страсть, заведи мою плоть. Забери мою власть — мне уже не помочь», — поется, в частности, в композиции.

Напомним, что до этого певица попала в больницу с поражением легких на фоне развития коронавирусной инфекции. Врачи несколько месяцев боролись за жизнь девушки, пока та была в коме.