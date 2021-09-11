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Певица МакSим выпустила первую песню после выхода из комы

Даша Краснова
39 минут назад

Певица МакSим выпустила первую песню после своего выздоровления. Трек получил название «Заведи».

Певица МакSим выпустила первую песню после выхода из комы
Фото: @maksimartist@maksimartist

Интересно, что впервые она исполнила ее еще в двенадцатилетнем возрасте. Об этом сообщается на странице официальной фан-группы артистки «ВКонтакте».

Там же фанаты расписали насколько строчек из песни и решили, что певица решила с помощью нее вернуться на сцену.

«Разбуди мою страсть, заведи мою плоть. Забери мою власть — мне уже не помочь», — поется, в частности, в композиции.

Напомним, что до этого певица попала в больницу с поражением легких на фоне развития коронавирусной инфекции. Врачи несколько месяцев боролись за жизнь девушки, пока та была в коме.

О первом интервью МакSим после комы читайте здесь.

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