Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Бен Аффлек спас Дженнифер Лопес от нападения безумного фаната

Peopletalkиещё 1
57 минут назад

На пути из Венеции после ежегодного кинофестиваля Бен Аффлек и Дженнифер Лопес столкнулись с рьяным фанатом. Мужчина без маски захотел сделать селфи с парой, направившиськ звездам напролом.

Аффлек спас Лопес от нападения
Фото: peopletalkpeopletalk

В итоге 49-летний актер физически блокировал поклонника, который подошел слишком близко. Аффлек был первым, кто оттолкнул мужчину от 52-летней певицы, когда она отступила назад посреди хаоса. Вскоре их личный телохранитель схватил фаната за запястья и оттолкнул его подальше от звездной пары.

Как только путь был расчищен, пара снова взялась за руки ипродолжила свой путь через аэропорт, не поднимая головы, чтобы избежать зрительного контакта с любыми другими потенциальными неприятностями.

Отметим, это было насыщенное событиями окончание поездки Беннифер в Италию. Пара привлекла внимание общественности с той минуты, как прибыла в Венецию, взяв водное такси на кинофестиваль, прежде чем вместе закрыть красную ковровую дорожку в пятницу вечером.

Лопес сопровождал своего возлюбленного на премьере фильма «Последняя дуэль» Аффлека и Мэтта Дэймона. Фестиваль стал первым событием, которое Бен и Дженнифер посетили вместе после возрождения их романтических отношений весной этого года.

Звёзды,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,Мэтт Дэймон,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители