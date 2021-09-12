Аффлек спас Лопес от нападения

На пути из Венеции после ежегодного кинофестиваля Бен Аффлек и Дженнифер Лопес столкнулись с рьяным фанатом. Мужчина без маски захотел сделать селфи с парой, направившиськ звездам напролом.

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В итоге 49-летний актер физически блокировал поклонника, который подошел слишком близко. Аффлек был первым, кто оттолкнул мужчину от 52-летней певицы, когда она отступила назад посреди хаоса. Вскоре их личный телохранитель схватил фаната за запястья и оттолкнул его подальше от звездной пары.

Как только путь был расчищен, пара снова взялась за руки ипродолжила свой путь через аэропорт, не поднимая головы, чтобы избежать зрительного контакта с любыми другими потенциальными неприятностями.

Отметим, это было насыщенное событиями окончание поездки Беннифер в Италию. Пара привлекла внимание общественности с той минуты, как прибыла в Венецию, взяв водное такси на кинофестиваль, прежде чем вместе закрыть красную ковровую дорожку в пятницу вечером.