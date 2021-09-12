Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Похудевший и осунувшийся: всплыло новое фото болеющего Губина

Катерина Саломе
1 час назад

Сегодня о 47-летнем Андрее Губине практически ничего неизвестно. Артист ведет затворнический образ жизни. Но недавно в соцсети Instagram появилось свежее фото, на котором запечатлен певец.

Всплыло новое фото болеющего Губина
Фото: @gubin_andrey__@gubin_andrey__

На новом снимке исполнитель выглядит осунувшимся, похудевшим, с морщинами на лице и опустившимися уголками рта. Вероятно, всему виной – болезнь неясного характера. Известно, что звезда постоянно испытывает боли в спине и лице, природу которых врачи тщетно пытаются определить на протяжении 15 лет.

@gubin_andrey__

Ранее Андрей Губин вернулся из Египта в Россию и дал небольшое интервью, в котором рассказал о своем самочувствии.

Звёзды,Андрей Губин,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители