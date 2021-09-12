Всплыло новое фото болеющего Губина

Сегодня о 47-летнем Андрее Губине практически ничего неизвестно. Артист ведет затворнический образ жизни. Но недавно в соцсети Instagram появилось свежее фото, на котором запечатлен певец.

Фото: @gubin_andrey__ @gubin_andrey__

На новом снимке исполнитель выглядит осунувшимся, похудевшим, с морщинами на лице и опустившимися уголками рта. Вероятно, всему виной – болезнь неясного характера. Известно, что звезда постоянно испытывает боли в спине и лице, природу которых врачи тщетно пытаются определить на протяжении 15 лет.

@gubin_andrey__