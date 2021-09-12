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Меньшова рассказала о последнем разговоре с отцом

Мария Иглина
1 час назад

Дочь режиссера и актера Владимира Меньшова раскрыла детали последнего разговора с отцом. Ей удалось увидеть его в реанимации, когда он еще был в сознании. Подробностями Юлия поделилась в интервью YouTube-шоу "А поговорить?".

Меньшова рассказала о последнем разговоре с отцом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В тот день она привезла Владимиру уху из ресторана:

"Взял меня за руку и спросил, что я привезла. Очень этому обрадовалась, потому что это был такой живой вопрос".

Спустя несколько дней после визита Владимира Меньшова не стало. О кончине отца Меньшова узнала первой. О трагедии ей предстояло сообщить 79-летней Вере Алентовой, которая также была госпитализирована с коронавирусом.

Напомним, что Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса пятого июля на 82-м году жизни.

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Звёзды,Вера Алентова,Владимир Меньшов,
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