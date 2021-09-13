Гагарина перестала скрывать роман с продюсером Чиняевым

Певица Полина Гагарина в феврале 2021 года развелась с мужем и отцом своей дочери Мии Дмитрием Исхаковым. Вакуум в сердце звезды, образовавшийся после развода, вскоре был заполнен.
Черная полоса жизни исполнительницы, связанная с чередой постразводных скандалов, наконец сменилась светлой — поклонники заподозрили, что Гагарина обрела новую любовь в лице музыкального продюсера и композитора Владимира Чиняева.
Такая возможность долгое время оставалась предметом одних лишь слухов, однако теперь все изменилось — Гагарина косвенно подтвердила свой роман с продюсером. По крайней мере, к такому выводу пришли поклонники звезды.
Они считают, что исполнительница хита «Меланхолия» перестала скрывать свой роман с продюсером, ответив взаимностью на его нежное послание в социальной сети Instagram, в котором Чиняев назвал ее «своей любовью». Фанаты толковали этот обмен нежностью как неопровержимое доказательство наличия между звездами романтических отношений.