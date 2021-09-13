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Бритни Спирс выходит замуж

Стелла Шмель
2 часа назад

Популярная певица Бритни Спирс объявила о скорой свадьбе. В своем профиле Instagram она записала видео, в котором похвасталась кольцом на безымянном пальце.

Бритни Спирс выходит замуж
Фото: @britneyspears@britneyspears

Предложение ей сделал 27-летний Сэм Асгари, с которым Спирс познакомилась в 2016 году на съемках клипа песни "Slumber Party". С тех пор пара вместе.

Асгари преподнес кольцо, вес которого составляет четыре карата, а на обратной его стороне выгравирована надпись Lioness, что в переводе с английского языка означает "Львица". Это прозвище, которым Сэм называет Бритни.

А недавно стало известно, что отец Спирс подал документы на отказ от опекунства.

Звёзды,Бритни Спирс,
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