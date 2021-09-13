Бритни Спирс выходит замуж

Популярная певица Бритни Спирс объявила о скорой свадьбе. В своем профиле Instagram она записала видео, в котором похвасталась кольцом на безымянном пальце.

Фото: @britneyspears @britneyspears

Предложение ей сделал 27-летний Сэм Асгари, с которым Спирс познакомилась в 2016 году на съемках клипа песни "Slumber Party". С тех пор пара вместе.

Асгари преподнес кольцо, вес которого составляет четыре карата, а на обратной его стороне выгравирована надпись Lioness, что в переводе с английского языка означает "Львица". Это прозвище, которым Сэм называет Бритни.