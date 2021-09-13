MaкSим: "Речь шла о том, что мне остались минуты"

"Я приехала в Казань, у меня уже была температура под 40. Я искренне не помню, что я была в Казани. Я была как машина. Я не помню ни вылета, ни концерта.



Меня привезли в инфекционное отделение, при этом анализы у меня все еще не показывали коронавирус – был отрицательный тест. Позже мне объяснили, что у меня вирус просто спустился вниз к легким, и обычным тестом уже нельзя его определить",