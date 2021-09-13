MaкSим: "Речь шла о том, что мне остались минуты"

Певица MaкSим раскрыла подробности того, как протекала ее болезнь и что ей пришлось пережить в последнее время.
Она стала новой гостьей шоу "Осторожно, Собчак" и дала одно из первых интервью после выхода из комы.
"Я приехала в Казань, у меня уже была температура под 40. Я искренне не помню, что я была в Казани. Я была как машина. Я не помню ни вылета, ни концерта.
Меня привезли в инфекционное отделение, при этом анализы у меня все еще не показывали коронавирус – был отрицательный тест. Позже мне объяснили, что у меня вирус просто спустился вниз к легким, и обычным тестом уже нельзя его определить",
- рассказала она.
"Для начала меня ввели в искусственную кому, этого я уже не помню. Как позже выяснилось, мой организм отказывался выходить из состояния искусственной комы. В какой-то момент мне потребовался аппарат ЭКМО (система искусственного кровообращения), которая выполняет функцию легких, сердца, если нужно, то даже почек. То есть он может заменить на какое-то время работу некоторых органов, поэтому врачи имеют возможность сражаться за жизнь пациента. В какой-то момент речь шла о том, что мне в принципе остались минуты. Что они просто не успевают технически меня довезти до этого ЭКМО".
MaкSим выразила слова благодарности врачам и сопереживающим.
"Кто-то не выходил сутками из храмов, молились за меня. Среди поддерживающих людей оказались люди, которых я очень уважаю".
Из частной клиники звезду перевели в городскую больницу, в которой, по мнению певицы, ей и спасли жизнь. Сейчас ей предстоит длительный период реабилитации, ни о каких выступлениях в ближайшее время речи даже не идет.
"Легкие были повреждены почти на 95%, поэтому пока о полном восстановлении не приходится говорить".