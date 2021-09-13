Серябкина подтвердила беременность

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина сообщила поклонникам, что ждет первенца. Певица опубликовала фотографии в своей Instagram-аккаунте.

Фото: @seryabkina @seryabkina

36-летняя Серябкина попозировала на борту роскошной яхты. На снимках у певицы уже заметно округлившийся живот. Вместе с ней на фото запечатлен ее 33-летний супруг Георгий Начкебия. Пара поженилась в октябре 2020 года.

@seryabkina

"Новость была очень радостная и неожиданная. Мы были по-настоящему счастливы, потому что очень хотели этого", - рассказала Серябкина в интервью журналу Tatler.

По словам певицы, они уже знают пол ребенка и выбрали ему имя.