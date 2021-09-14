Артемьев объяснил, почему не общается с экс-коллегами из группы «Корни»

«В кино оказался давно. Первый мой фильм был «Доброволец», меня туда пригласил Эдуард Бояков. Там я познакомился с Ваней Макаревичем, мы дружим. После я оказался в театре и так началась вся эта история. Я не люблю сравнивать кино и музыку, тем более эти сферы не настолько далекие друг от друга. Мне они обе дороги, но, в первую очередь, я считаю себя музыкантом, потому что занимаюсь музыкой с самых малых лет»,