Артемьев объяснил, почему не общается с экс-коллегами из группы «Корни»

Экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев ушел из коллектива десять лет назад. Музыкант не любит вспоминать про «Фабрику звезд» и, как оказалось, практически не поддерживает связь с бывшими коллегами.
«Отношений все же нет. Мы разные люди и жизнь нас разнесла по разным сторонам. С ребятами из группы «Корни» мало, но общаемся. Поздравляем друг друга с днем рождения, Новым годом. С Сашей Асташенком общаемся чуть чаще»,
— признался артист.
Музыкант также подчеркнул, что не общается с Ириной Тоневой, дуэт с который когда-то сделал его знаменитым. По словам Артемьева, они не поддерживают отношения «не потому, что они враги, а потому что у них совершено разные судьбы».
Известно, что сейчас Павел выступает со своей группой ARTEMIEV, а также активно снимается в кино. Например, артист сыграл главную роль в сериале «Историк», который совсем скоро выйдет на экраны.
«В кино оказался давно. Первый мой фильм был «Доброволец», меня туда пригласил Эдуард Бояков. Там я познакомился с Ваней Макаревичем, мы дружим. После я оказался в театре и так началась вся эта история. Я не люблю сравнивать кино и музыку, тем более эти сферы не настолько далекие друг от друга. Мне они обе дороги, но, в первую очередь, я считаю себя музыкантом, потому что занимаюсь музыкой с самых малых лет»,
— подчеркнул исполнитель.
Экс-солистка другого популярного, но женского музыкального коллектива Serebro Ольга Серябкина подтвердила сою беременность. 36-летняя певица ждет первенца.