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Певица Zivert вернула Укупнику $12 тыс. за отмененный концерт

Катерина Саломе
1 час назад

Певица Zivert была вынуждена отдать Аркадию Укупнику 12 тысяч долларов за отмененный концерт. На ее решение повлияла угроза суда.

Певица Zivert вернула Укупнику $12 тыс. за отмененный концерт
Фото: @_zivert@_zivert

Исполнительницу пригласили выступить на корпоративе в Бодруме, Турция. Артистка приняла предложение, но передумала в последний момент, отказавшись ждать подготовку самолета. Примечательно, что на тот момент певица уже получила гонорар в размере 12 тысяч долларов авансом.

Как оказалось, продюсером корпоратива был Аркадий Укупник, который сразу же обратился за помощью к юристу Александру Добровинскому. Благодаря его дару убеждения артистка вернула всю сумму.

Ранее был раскрыт гонорар Олега Меньшикова за выход на сцену.

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