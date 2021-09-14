Певица Zivert вернула Укупнику $12 тыс. за отмененный концерт

Певица Zivert была вынуждена отдать Аркадию Укупнику 12 тысяч долларов за отмененный концерт. На ее решение повлияла угроза суда.

Фото: @_zivert @_zivert

Исполнительницу пригласили выступить на корпоративе в Бодруме, Турция. Артистка приняла предложение, но передумала в последний момент, отказавшись ждать подготовку самолета. Примечательно, что на тот момент певица уже получила гонорар в размере 12 тысяч долларов авансом.

Как оказалось, продюсером корпоратива был Аркадий Укупник, который сразу же обратился за помощью к юристу Александру Добровинскому. Благодаря его дару убеждения артистка вернула всю сумму.