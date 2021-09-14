Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Пиар на миллион: кого из звезд обвиняют в фальшивых романах

Мира Маркина
5 часов назад

За личной жизнью голливудских звезд следят миллионы поклонников по всему миру – они вместе с ними любят и ненавидят, переживают минуты счастья и ссоры, расставания и примирения. Но всегда ли кумиры публики демонстрируют настоящие чувства, или чаще это контракты на миллионы долларов и грамотные пиар-ходы, способствующие блестящей карьере? «Рамблер» решил разобраться в «романах на миллион» и собрал звезд, которых обвиняют в фальшивых отношениях.

Пиар на миллион: кого из звезд обвиняют в фальшивых романах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Джей Зи и Бейонсе

Видео дня

Звезды уже почти 20 лет носят звание самой влиятельной пары шоу-бизнеса. Правда, их имена попадают на первые полосы не только из-за их достижений в творчестве - зачастую они связаны с громкими скандалами в их отношениях. То сестра певицы набросится на Джей Зи с кулаками (и камеры удачно заснимут потасовку), то в прессу просочится слух об измене музыканта с кем-то из его подопечных (то с еще малоизвестной Рианной, то с начинающей певицей Ритой Орой) прямо перед выходом очередного альбома Бейонсе. Даже удивительно, что при таком скандальном прошлом звезды все еще вместе – и ведь ни одного намека на развод так и не просочилось в СМИ за столько-то лет их непростых отношений. И если одна половина поклонников искренне верит в любовь артистов, то другая настроена весьма скептически и считает, что Бейонсе и Джей Зи вместе потому, что им обоим это выгодно. По их мнению, на своих отношениях они заработали миллионы долларов и отказываться от них вот так вот просто не собираются.

Ирина Шейк и Криштиану Роналду

Звезды познакомились на съемках рекламы Calvin Klein, и, по слухам, между ними сразу завязался роман. Что интересно, и спортсмен, и супермодель на тот момент были на пике славы: она покоряла мировые подиумы, а он был одним из самых популярных футболистов мира. Их пара моментально приковала к себе взгляды СМИ - звезды частенько целовались на камеру, выходили вместе в свет, да и вообще не скрывали своих чувств на людях. В прессе даже ходили слухи, что пара готовится к свадьбе. Правда, торжество то и дело откладывали, и в итоге так и не состоялось. Пара окончательно рассталась в 2015 году. После их разрыва журналисты заговорили о том, что отношения звезд были пиар-ходом, а от картинки своего «идеального» романа Шейк и Роналду получили не мало приятных бонусов (денежных в том числе).

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Звезды уже давно перестали прятаться от папарацци и скрывать свои чувства, но во возобновление их отношений спустя почти 20 лет до сих пор трудно поверить. Сейчас пара проводит много времени вместе – фотографы то и дело ловят Лопес и Аффлека во время прогулки или за поцелуями. Звезды уже даже официально вышли вместе в свет – их дебют как пары состоялся на красной дорожке Венецианского фестиваля 2021 года. Поклонники Беннифер (именно так называли звезд в нулевых) свято верят, что между их кумирами настоящая любовь, и их чувства прошли испытание временем. Однако в прессе появились слухи о том, что это грамотный спектакль, который не только подогреет интерес к Джей Ло, но и реабилитирует в глазах общественности Бена Аффлека, который после расставания с Аной де Армас был как-то совсем уж плох. Что же, время покажет, кто был прав, ну а мы искренне болеем за отношения певицы и актера – ведь так приятно верить в красивую сказку.

Напомним, звезды познакомились на съемках фильма «Джильи» в 2002 году. Через несколько месяцев актер сделал возлюбленной предложение, однако за два дня до торжества звезды разорвали помолвку, а еще через два месяца окончательно расстались.

Legion-media

Ким Кардашьян и Крис Хамфрис

Это сейчас Ким Кардашьян знает весь мир, а их развод с Канье Уэстом не обсуждает разве что только ленивый. Но так было не всегда. Еще до бешеной популярности звезда была замужем за баскетболистом Крисом Хамфрисом, брак с которым продлился всего 72 дня. Сначала причиной разрыва были названы непримиримые разногласия, но позже появились слухи о том, что спортсмен изменил Ким. Была и еще одна версия – все это было грамотным пиар-романом, который придумала Крис Дженнер, чтобы раскрутить свою дочь. Говорили, что Кардашьян пошла на этот шаг, чтобы повысить рейтинги Keeping Up With The Kardashians. Это еще не все: Ким получила 18 миллионов долларов за продажу прав на эксклюзивную съемку свадебной церемонии с Хамфрисом. Кстати, после развода баскетболист заявил, что их брак с Ким был мошенничеством, но о деталях распространяться не стал.

Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин

До сих пор так и неизвестно, как и где познакомились бизнесмен и легендарная модель. Пользователи тогда больше обсуждали слух о том, что пара заключила контракт на астрономическую сумму, по которому была обязаны изображать любовь. Как писали в прессе, Наоми за солидный гонорар должна была ездить с Владиславом в отпуск, жить в одном из его особняков в Москве, а также сопровождать его на всех светских мероприятиях. Официальной версией расставания пары был их разный образ жизни, мол, Кэмпбелл любила тусоваться, а Доронин начинал утро с йоги. Однако ходили и слухи о том, что модель больше не привлекает своего партнера из-за того, что облысела!

Селена Гомес и Джастин Бибер

За отношения этой пары переживали миллионы поклонников по всему миру. Началось все с того, что менеджер уже достаточно популярной Гомес познакомился с менеджером начинающего певца Бибера, и вместе они придумали грамотный пиар-ход. Конечно, потом представители звезд отрицали, что их отношения изначально были срежиссированы, мол, Джастин и Селена, и правда, влюбились друг в друга с первого взгляда. Итог один: их отношения сделали обоих еще более популярными. Поклонники с замиранием сердца следили за их ссорами, поцелуями и ненавидели всех звезд женского пола, которые крутились возле артиста – боялись, что какая-нибудь голливудская красотка сможет отбить Бибера у Селены (что, как мы знаем, в конечном итоге так и произошло – сейчас музыкант женат на модели Хейли Болдуин).

Зендая и Том Холланд

Поклонники «Человека-паука» пришли в восторг, когда в Сеть просочились фото целующихся Тома Холланда и Зендаи. Правда, в искренность отношений звезд поверили далеко не все. Некоторые пользователи считают, что снимки больше похожи на постановочные, мол, звезды так разыграли вездесущих фотографов. Есть еще одна версия, которая активно циркулирует в СМИ, мол, актеры изображают любовь для продвижения нового фильма «Человек-паук: Нет пути домой», премьера которого назначена на конец декабря 2021 года.

Пара пока от каких-либо комментариев воздерживается, однако продолжает подогревать интерес поклонников к своим отношениям, то флиртуя на публике, то трогательно поздравляя друг друга с праздниками в социальных сетях. А ведь еще в 2017 году актеры утверждали, что между ними только дружба. Интересно, что же изменилось?

Звёзды,Хейли Болдуин,Джей Зи,Крис Хамфрис,Крис Дженнер,Ана де Армас,Рианна,Владислав Доронин,Том Холланд,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,Ирина Шейк,Джастин Бибер,Наоми Кэмпбелл,КИМ КАРДАШЬЯН,Криштиану Роналду,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители