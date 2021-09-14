Пиар на миллион: кого из звезд обвиняют в фальшивых романах

За личной жизнью голливудских звезд следят миллионы поклонников по всему миру – они вместе с ними любят и ненавидят, переживают минуты счастья и ссоры, расставания и примирения. Но всегда ли кумиры публики демонстрируют настоящие чувства, или чаще это контракты на миллионы долларов и грамотные пиар-ходы, способствующие блестящей карьере? «Рамблер» решил разобраться в «романах на миллион» и собрал звезд, которых обвиняют в фальшивых отношениях.

Джей Зи и Бейонсе

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Звезды уже почти 20 лет носят звание самой влиятельной пары шоу-бизнеса. Правда, их имена попадают на первые полосы не только из-за их достижений в творчестве - зачастую они связаны с громкими скандалами в их отношениях. То сестра певицы набросится на Джей Зи с кулаками (и камеры удачно заснимут потасовку), то в прессу просочится слух об измене музыканта с кем-то из его подопечных (то с еще малоизвестной Рианной, то с начинающей певицей Ритой Орой) прямо перед выходом очередного альбома Бейонсе. Даже удивительно, что при таком скандальном прошлом звезды все еще вместе – и ведь ни одного намека на развод так и не просочилось в СМИ за столько-то лет их непростых отношений. И если одна половина поклонников искренне верит в любовь артистов, то другая настроена весьма скептически и считает, что Бейонсе и Джей Зи вместе потому, что им обоим это выгодно. По их мнению, на своих отношениях они заработали миллионы долларов и отказываться от них вот так вот просто не собираются.

Ирина Шейк и Криштиану Роналду

Звезды познакомились на съемках рекламы Calvin Klein, и, по слухам, между ними сразу завязался роман. Что интересно, и спортсмен, и супермодель на тот момент были на пике славы: она покоряла мировые подиумы, а он был одним из самых популярных футболистов мира. Их пара моментально приковала к себе взгляды СМИ - звезды частенько целовались на камеру, выходили вместе в свет, да и вообще не скрывали своих чувств на людях. В прессе даже ходили слухи, что пара готовится к свадьбе. Правда, торжество то и дело откладывали, и в итоге так и не состоялось. Пара окончательно рассталась в 2015 году. После их разрыва журналисты заговорили о том, что отношения звезд были пиар-ходом, а от картинки своего «идеального» романа Шейк и Роналду получили не мало приятных бонусов (денежных в том числе).

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Звезды уже давно перестали прятаться от папарацци и скрывать свои чувства, но во возобновление их отношений спустя почти 20 лет до сих пор трудно поверить. Сейчас пара проводит много времени вместе – фотографы то и дело ловят Лопес и Аффлека во время прогулки или за поцелуями. Звезды уже даже официально вышли вместе в свет – их дебют как пары состоялся на красной дорожке Венецианского фестиваля 2021 года. Поклонники Беннифер (именно так называли звезд в нулевых) свято верят, что между их кумирами настоящая любовь, и их чувства прошли испытание временем. Однако в прессе появились слухи о том, что это грамотный спектакль, который не только подогреет интерес к Джей Ло, но и реабилитирует в глазах общественности Бена Аффлека, который после расставания с Аной де Армас был как-то совсем уж плох. Что же, время покажет, кто был прав, ну а мы искренне болеем за отношения певицы и актера – ведь так приятно верить в красивую сказку.

Напомним, звезды познакомились на съемках фильма «Джильи» в 2002 году. Через несколько месяцев актер сделал возлюбленной предложение, однако за два дня до торжества звезды разорвали помолвку, а еще через два месяца окончательно расстались.

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Ким Кардашьян и Крис Хамфрис

Это сейчас Ким Кардашьян знает весь мир, а их развод с Канье Уэстом не обсуждает разве что только ленивый. Но так было не всегда. Еще до бешеной популярности звезда была замужем за баскетболистом Крисом Хамфрисом, брак с которым продлился всего 72 дня. Сначала причиной разрыва были названы непримиримые разногласия, но позже появились слухи о том, что спортсмен изменил Ким. Была и еще одна версия – все это было грамотным пиар-романом, который придумала Крис Дженнер, чтобы раскрутить свою дочь. Говорили, что Кардашьян пошла на этот шаг, чтобы повысить рейтинги Keeping Up With The Kardashians. Это еще не все: Ким получила 18 миллионов долларов за продажу прав на эксклюзивную съемку свадебной церемонии с Хамфрисом. Кстати, после развода баскетболист заявил, что их брак с Ким был мошенничеством, но о деталях распространяться не стал.

Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин

До сих пор так и неизвестно, как и где познакомились бизнесмен и легендарная модель. Пользователи тогда больше обсуждали слух о том, что пара заключила контракт на астрономическую сумму, по которому была обязаны изображать любовь. Как писали в прессе, Наоми за солидный гонорар должна была ездить с Владиславом в отпуск, жить в одном из его особняков в Москве, а также сопровождать его на всех светских мероприятиях. Официальной версией расставания пары был их разный образ жизни, мол, Кэмпбелл любила тусоваться, а Доронин начинал утро с йоги. Однако ходили и слухи о том, что модель больше не привлекает своего партнера из-за того, что облысела!

Селена Гомес и Джастин Бибер

За отношения этой пары переживали миллионы поклонников по всему миру. Началось все с того, что менеджер уже достаточно популярной Гомес познакомился с менеджером начинающего певца Бибера, и вместе они придумали грамотный пиар-ход. Конечно, потом представители звезд отрицали, что их отношения изначально были срежиссированы, мол, Джастин и Селена, и правда, влюбились друг в друга с первого взгляда. Итог один: их отношения сделали обоих еще более популярными. Поклонники с замиранием сердца следили за их ссорами, поцелуями и ненавидели всех звезд женского пола, которые крутились возле артиста – боялись, что какая-нибудь голливудская красотка сможет отбить Бибера у Селены (что, как мы знаем, в конечном итоге так и произошло – сейчас музыкант женат на модели Хейли Болдуин).

Зендая и Том Холланд

Поклонники «Человека-паука» пришли в восторг, когда в Сеть просочились фото целующихся Тома Холланда и Зендаи. Правда, в искренность отношений звезд поверили далеко не все. Некоторые пользователи считают, что снимки больше похожи на постановочные, мол, звезды так разыграли вездесущих фотографов. Есть еще одна версия, которая активно циркулирует в СМИ, мол, актеры изображают любовь для продвижения нового фильма «Человек-паук: Нет пути домой», премьера которого назначена на конец декабря 2021 года.