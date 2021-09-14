Как двушка в Москве: сколько звезды тратят на наряды

Вы наверняка знаете, что звезд одевают собственные стилисты. Однако на выходы вроде красных ковровых дорожек "выгулять" наряд им предлагают сами дизайнеры. Очень часто платья создаются в единственном экземпляре, а звезду выбирают для того, чтобы она показала масштаб работы и мастерство дизайнера. Некоторые знаменитости сами обращаются в модные дома и вместе с дизайнерами создают эскизы своих платьев. "Рамблер" собрал самые дорогие платья в истории ковровых дорожек.

1/8 Пэрис Хилтон, August Getty ($270 000). Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Кейт Бланшетт, Armani Privé ($200 000). Фото: depositphotos.com 3/8 Люпита Нионго, Calvin Klein ($150 000). Фото: globallookpress.com 4/8 Джессика Билл, Chanel ($100 000). Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Шарлиз Терон, Dior ($100 000). Фото: globallookpress.com 6/8 Кейт Уинслет, Valentino ($100 000). Фото: depositphotos.com 7/8 Энн Хэтэуэй, Valentino ($80 000). Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Дженнифер Лоуренс, Dior ($80 000). Фото: globallookpress.com

Цены некоторых платьев могут удивить. Такая сумма складывается из стоимости ткани, сложности выкройки платья, престижности дизайнера, а также наличия определенных элементов декора. Например кристаллов Svarovski, жемчуга и других драгоценных камней.

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Пэрис Хилтон

В 2017 году светская львица пришла на премию Hollywood Beauty Awards в платье от August Getty за $270 000 (почти 20 миллионов рублей). Платье было украшено 500 000 кристаллов Swarovski, что и подняло ценник платья до такой, без преувеличения, космической стоимости.

Кейт Бланшетт

В 2007 году актриса появилась на красной ковровой дорожке "Оскара" в платье Armani Privé с кристаллами Svarovski. Оно стоило $200 тысяч (больше 14,5 миллионов рублей). Платье было буквально усыпано кристаллами и драгоценными камнями, так что актриса действительно сверкала на ковровой дорожке. Подол платья также был украшен крупными драгоценными камнями, что добавило наряду не только цены, но и веса.

Люпита Нионго

Актриса появилась в платье Calvin Klein на красной дорожке "Оскара" в 2015 году. Оно сделано из 6000 жемчужин, все изготавливалось на заказ самой Нионго. Однако на следующий день преступники украли наряд из номера актрисы. Спустя два дня воры пытались продать жемчужины с платья и выяснили, что они искусственные. Тогда наряд вернули в номер спустя сутки. Стоимость платья оценили в $150 000 (почти 11 миллионов рублей).

Джессика Бил

Актриса и супруга Джастина Тимберлейка появилась на дорожке "Оскара" в 2014 году в платье Chanel. Оно было расшито пайетками и бисером, а его стоимость оценили в $100 000 (7 миллионов рублей). Стилисты осудили актрису за то, что она выбрала довольно скромное платье, но в итоге образ получился элегантным.

Шарлиз Терон

Для премии "Оскар" в 2013 году Шарлиз Терон выбрала платье Dior стоимостью $100 000. На первый взгляд платье может показаться самым обычным, но свой наряд звезда дополнила бриллиантовыми браслетами. Благодаря этому аксессуару стоимость всего, что было надето на Терон, составила четыре миллиона долларов (почти 300 миллионов рублей).

Кейт Уинслет

Еще одно легендарное платье было представлено на церемонии "Оскар". Актриса Кейт Уинслет пришла на премию в 2007 году в наряде от Valentino стоимостью в $100 000. Сама звезда в интервью тогда заявила, что платье на ковровую дорожку выбрала ее дочь.

Энн Хэтэуэй

В 2011 году Хэтэуэй вела церемонию вручения "Оскар", за которую сменила сразу четыре образа. Самым дорогим из них был наряд для дорожки от Valentino, цена за который составила $80 000 (почти шесть миллионов рублей). Платье было украшено красными цветами, созданными из той же ткани, а в качестве украшения она выбрала колье известного ювелирного дома Tiffany & Co.

Дженнифер Лоуренс