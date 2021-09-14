Разводы российских звезд, которые до сих пор обсуждают

Личную жизнь звезд всегда изучали буквально под микроскопом: журналистам и поклонникам интересны любые подробности их романов и, конечно же, разводов. «Рамблер» собрал самые громкие расставания российских знаменитостей последних лет, о которых говорят до сих пор.

Фото: @_agentgirl_ @_agentgirl_

Ида Галич и Алан Басиев

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Ида Галич и Алан Басиев поженились в 2018 году, а в феврале 2020-го у пары родился сын, которого назвали Леоном. Слухи о размолвке в звездной семье появились в конце того же года, а уже в начале 2021-го пара подтвердила разрыв. Ходили слухи о том, что расставание произошло из-за измены ее супруга или из-за значительной разницы в доходах, однако Галич тогда поспешила их опровергнуть. Что же случилось, казалось бы, в идеальном браке, поклонникам интересно до сих пор. Так, Ида в сентябре 2021 года приоткрыла завесу тайны и в интервью Катерины Гордеевой вспомнила разрыв с Басиевым: «Настал такой момент, когда понимаешь, что вы либо убьете друг друга через год, либо надо что-то делать. Мы оба это поняли, но инициатором развода был Алан. Не так что он сказал, мол, я хочу с тобой развестись, а либо вот так, либо мы разводимся. Я сказала, что «вот так» не могу сделать» - призналась звезда.

@galichida

Настя Ивлеева и Элджей

Еще один громкий развод 2021 года: слухи о том, что в паре случился разлад появились еще весной этого года. Писали разное: обвиняли Элджея в изменах, в том, что он недостаточно зарабатывает, в том, что он сдулся и больше не интересен. Звезды предпочитали отмалчиваться, и только в сентября 2021 года подтвердили, что разошлись. После Ивлеева в интервью Собчак опровергла все домыслы, которые циркулировали в Telegram-каналах, и заявила, что причиной расставания стал разный темп жизни. «Когда «Решка» закончилось, я бегала здесь, в России. И контраст в отношениях чувствовался. У Лехи другой ритм. Наш развод — не вопрос проблем с творчеством и заработком. Мне не важны его деньги. У него с этим все хорошо. Он не неудачник. Он разносторонний. С ним интересно. Сейчас каждый живет свой жизнью», - рассказала телеведущая.

@_agentgirl_

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

В мае 2020 года после громких обвинений и девяти лет брака звезда «Закрытой школы» подала на развод с Павлом Прилучным. «Я развожусь! Ничего там такого у нас нет, кроме адового резонанса в обществе. Мы разводимся и, как люди, которые испытывают друг к другу эмоции, не можем это сделать красиво и так, как хотелось. У нас всегда отношения были итальянские», — рассказала тогда Муцениеце в Instagram. Осенью того же года стало известно, что актер встречается с Мирославой Карпович, и в прессе заново начали обсуждать личную жизнь уже бывших супругов. Спустя уже больше года после громкого разрыва звезды периодически вспоминают о совместном прошлом, и их слова моментально разлетаются по СМИ.

Пелагея и Иван Телегин

Хоккеист Иван Телегин и певица Пелагея мирно разойтись не смогли: пара долго скрывала размолвки в отношениях, однако публичного скандала так и не избежали. В итоге спортсмен подал иск на раздел совместно нажитого имущества и счетов, а звезда – на алименты. В прессе даже писали о том, что Пелагее во время развода поступали анонимные угрозы и она была вынуждена на какое-то время нанять охрану. На этом обсуждения публикой их разрыва не закончились: спустя всего девять месяцев после расставания с Пелагей (в августе 2021 года) Телегин женился на Марии Гончар - владелице собственного туристического агентства, что спровоцировало волну новых материалов о некрасивом разрыве теперь уже экс-супругов.

@pelageya_insta

Гарик Харламов и Кристина Асмус

Официально пара развелась еще в октябре 2020 года. При этом звезды сразу предупредили поклонников, что причина их разрыва не связана со скандальным фильмом «Текст», но им, конечно же, мало, кто поверил. Позже Асмус написала: «Я вам открою страшную тайну – я его и сейчас люблю. Он мой родной человек навсегда. Но жить с ним не хочу». После ее слов поклонники начали обсуждать, что Асмус и Харламов развелись из-за измен последнего. Кстати, как писал Mash, инициатором развода стал именно Гарик, хотя экс-супруги утверждали, что это желание обоюдное. Отметим, что Харламов и Асмус сами периодически комментируют свой брак, тем самым подогревая интерес к своей личной жизни и тайнам, которыми они не спешат делиться с аудиторией.