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Экс-солистка группы «t.А.T.u.» Лена Катина встречается с долларовым миллионером

Peopletalkиещё 1
3 часа назад

Бывшая участница популярной группы «t.А.T.u.» Лена Катина долгое время держала в секрете многие факты своей личной жизни. Сейчас певица все чаще появляется в информационном пространстве, на различных ток-шоу Катина делится, порой, шокирующими фактами из прошлого. Однако на вопрос о том, свободно ли сейчас ее сердце, Лена старалась отмалчиваться.

Экс-солистка «t.А.T.u.» встречается с миллионером
Фото: PeopletalkPeopletalk

Сейчас PEOPLETALK стало известно, что Лена Катина закрутила новый роман. Избранником артистки стал Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments, процессингового центра для обработки платежей. Пара вместе с июня этого года, а познакомилась на дне рождении Спиридонова, где певица выступала в качестве приглашенного артиста.

К слову, на своей странице в Instagram предприниматель не скрывает, что состоит в отношениях и даже намекает на свою второю половинку эмодзи в виде рыжего сердца:

«Влюблён в свою работу и в неё»,

— пишет Дмитрий в шапке профиля.

Звёзды,Дмитрий Спиридонов,Лена Катина,
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