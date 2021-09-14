Экс-солистка «t.А.T.u.» встречается с миллионером

Бывшая участница популярной группы «t.А.T.u.» Лена Катина долгое время держала в секрете многие факты своей личной жизни. Сейчас певица все чаще появляется в информационном пространстве, на различных ток-шоу Катина делится, порой, шокирующими фактами из прошлого. Однако на вопрос о том, свободно ли сейчас ее сердце, Лена старалась отмалчиваться.

Фото: Peopletalk Peopletalk

Сейчас PEOPLETALK стало известно, что Лена Катина закрутила новый роман. Избранником артистки стал Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments, процессингового центра для обработки платежей. Пара вместе с июня этого года, а познакомилась на дне рождении Спиридонова, где певица выступала в качестве приглашенного артиста.

К слову, на своей странице в Instagram предприниматель не скрывает, что состоит в отношениях и даже намекает на свою второю половинку эмодзи в виде рыжего сердца:

«Влюблён в свою работу и в неё»,