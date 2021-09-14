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Экс-солистка "Тату" встречается с долларовым миллионером

Диана Товсепова
3 часа назад

О личной жизни бывшей участницы группы "t.А.T.u." Лены Катиной известно немного. На вопрос о том, есть ли у нее сейчас возлюбленный, Лена обычно отвечает уклончиво.

Звезда "Тату" встречается с долларовым миллионером
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Но, по данным издания PEOPLETALK, Катина закрутила новый роман с импозантным мужчиной. Ее избранником, как сообщает портал, стал Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор успешного процессингового центра для обработки платежей CloudPayments. Они познакомились на дне рождении Спиридонова, где выступала певица в качестве приглашенной звезды.

@spiridonov_fm

"Спасибо тебе @lenakatina что заставила трепетать душу взбалмошного подростка, спрятанную во взрослом 39 летнем теле.

Пара вместе с июня этого года, а познакомилась на дне рождении Спиридонова, где певица выступала в качестве приглашенного артиста...", — так мужчина подписал первое фото со звездой.

Роман развивался быстро и сейчас Спиридонов уже оставляет романтичные намеки в своем Instagram.

"Влюблён в свою работу и в нее"— написал он в своем профиле, добавив недвусмысленное эмодзи в виде рыжего сердца.

Ранее сообщалось, как Катина намекала на новый роман.

Звёзды,Дмитрий Спиридонов,Лена Катина,
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