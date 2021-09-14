Звезда "Тату" встречается с долларовым миллионером

О личной жизни бывшей участницы группы "t.А.T.u." Лены Катиной известно немного. На вопрос о том, есть ли у нее сейчас возлюбленный, Лена обычно отвечает уклончиво.
Но, по данным издания PEOPLETALK, Катина закрутила новый роман с импозантным мужчиной. Ее избранником, как сообщает портал, стал Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор успешного процессингового центра для обработки платежей CloudPayments. Они познакомились на дне рождении Спиридонова, где выступала певица в качестве приглашенной звезды.
"Спасибо тебе @lenakatina что заставила трепетать душу взбалмошного подростка, спрятанную во взрослом 39 летнем теле.
Пара вместе с июня этого года, а познакомилась на дне рождении Спиридонова, где певица выступала в качестве приглашенного артиста...", — так мужчина подписал первое фото со звездой.
Роман развивался быстро и сейчас Спиридонов уже оставляет романтичные намеки в своем Instagram.
"Влюблён в свою работу и в нее"— написал он в своем профиле, добавив недвусмысленное эмодзи в виде рыжего сердца.
Ранее сообщалось, как Катина намекала на новый роман.