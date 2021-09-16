Стали известны подробности об изменах Канье Уэста Ким Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст изменил своей супруге Ким Кардашьян с неназванной популярной певицей. О подробностях пишет The Sun со ссылкой на источник, близкий к звездной чете.

Стало известно, что супружеские измены музыканта случались неоднократно. Отмечается, что все это происходило сразу после того, как Кардашьян родила пятого с Уэстом ребенка, Сэйнта. Неверность хип-хоп-артиста, по словам инсайдера, заставила 40-летнюю знаменитость «сильно переживать».

«Это было тяжело для Ким, потому что она только что родила, боролась с последствиями беременности и думала, что все это происходит из-за того, как она выглядела — это сильно повлияло на нее», — заявил источник, уточнив, что в то время Канье в основном жил в своей холостяцкой квартире в Голливуде, потому что она ближе к его студии. 44-летний рэпер якобы не спешил возвращаться домой к супруге и новорожденному ребенку.

«Среди тех, кто тесно сотрудничал с Канье, не было секретом, что он ей изменял после рождения Сэйнта. Во время своих гастролей Saint Pablo Tour он хвастался перед своей командой, признаваясь, что спал со множеством девушек за спиной Ким», — сказал инсайдер The Sun. Он подчеркнул, что в начале никто не мог поверить в рассказы Уэста. Однако позже исполнитель стал «вдаваться в безумные подробности» о своих похождениях, что для многих из его окружения стало подтверждением этих историй.