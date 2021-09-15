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Бритни Спирс удалила Instagram после помолвки

Мария Каткова
4 часа назад

Певица Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram после того, как объявила о помолвке с Сэмом Асгари. Ссылка ведет на пустую страницу.

Бритни Спирс удалила Instagram после помолвки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На аккаунт Бритни было подписано 34 млн пользователей. Последней ее публикацией в этой социальной сети был пост, где она рассказывала о своей борьбе с опекунством отца.

В Twitter звезда обнадежила фанатов и заверила их в том, что хочет отдохнуть немного от социальных сетей, чтобы отпраздновать помолвку.

"Не волнуйтесь, ребята. Просто немного отдохну от социальных сетей, чтобы отпраздновать мою помолвку! Я скоро вернусь"

У Бритни Спирс все начинает налаживаться после того, как она несколько лет находилась под опекой своего отца. Она смогла доказать свою самостоятельность, а теперь выходит замуж.

Звёзды,Бритни Спирс,
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