Бритни Спирс удалила Instagram после помолвки

Певица Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram после того, как объявила о помолвке с Сэмом Асгари. Ссылка ведет на пустую страницу.

На аккаунт Бритни было подписано 34 млн пользователей. Последней ее публикацией в этой социальной сети был пост, где она рассказывала о своей борьбе с опекунством отца.

В Twitter звезда обнадежила фанатов и заверила их в том, что хочет отдохнуть немного от социальных сетей, чтобы отпраздновать помолвку.

"Не волнуйтесь, ребята. Просто немного отдохну от социальных сетей, чтобы отпраздновать мою помолвку! Я скоро вернусь"