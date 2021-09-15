8 чайлдфри-звезд, которые решили стать родителями

Многие звезды долгое время не горели желанием заводить детей. У всех разные причины. Кто-то боялся, что родительство повлияет на их карьеру, кого-то страшили слова «подгузник» и «кормление», а кто-то просто не любил детей и все, что с ними связано. Но некоторые из них по тем или иным причинам изменили свое мнение. Мы сделали подборку таких звезд, рассказав, что повлияло на их решение родить детей.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Джордж Клуни

Видео дня

Известный американский актер Джордж Клуни долгое время был представителем чайлдфри. По его словам, дети — это самая большая ответственность в жизни. Для актера работа была всегда в приоритете. Но что-то пошло не так.

WMJ.ru

Когда Клуни женился на правозащитнице Амаль Аламуддин, он пересмотрел свои взгляды на этот счет. В 2017 году у пары родились близнецы, которых решили назвать Элла и Александр.

Ксения Собчак

Известная журналистка и ведущая Ксения Собчак всегда с пренебрежением относилась к детям. Она не раз признавалась, что ее раздражают детские крики и все, что связано с детьми.

WMJ.ru

Но, как всегда, жизнь преподносит свои сюрпризы. В браке с актером Максимом Виторганом Ксении родила сына. Пара решила назвать его Платоном. Ксения Собчак не раз признавалась, что некоторые из представителей движения чайлдфри посчитали появление на свет Платона «предательством», но сама звезда счастлива быть мамой и нередко публикует снимки сына в личном блоге.

Наоми Кэмпбелл

У знаменитой на весь мир модели Наоми Кэмпбелл долгое время не было наследников. Как объясняла сама Наоми, ей не хотелось иметь семью, так как она еще не встретила того мужчину, который мог бы стать отцом ее детей.

WMJ.ru

По-видимому, ей надоело ждать идеального партнера, ведь в мае 2021 года модель представила всему миру свою дочь, выношенную суррогатной мамой.

Ингеборга Дапкунайте

Актриса Ингеборга Дапкунайте была замужем три раза, но ни разу не была мамой. Из-за этого многие начали считать ее чайлдфри. Сама актриса это никак не комментировала. Она предпочитала не рассказывать о себе, поэтому многие и не знали подробностей ее личной жизни, в том числе что Ингеборга вышла замуж в третий раз в 2013 году.

WMJ.ru

И только спустя два года после рождения ребенка она сообщила о его появлении на свет в честь своего 55-летия. Выяснилось, что Дапкунайте стала мамой мальчика, которого назвали Алексом. Правда, пара разошлась, поэтому она растит сына самостоятельно.

Ольга Куриленко

Актриса и модель Ольга Куриленко долгое время не хотела быть матерью. Она боялась, что это может помешать ее карьере, которая для нее была в приоритете. Актриса хотела тратить время только на себя. Но со временем ее мнение изменилось.

WMJ.ru

Осенью 2015 года она родила мальчика от ее уже экс-бойфренда Макса Беница. Сына назвали необычным именем Александр Марк Горацио.

Ева Лонгория

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория долгое время не хотела быть матерью. До 43 лет актриса утверждала, что ей «хорошо живется без детей». Но она изменила свое решение после своего брака с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бостоном.

WMJ.ru

О своей беременности она сообщила практически сразу, как узнала. Ева стала матерью мальчика, которого назвала Сантьяго Энрико.

Камерон Диаз

Известная голливудская актриса Камерон Диаз долгое время была ярой представительницей чайлдфри. Камерон понимала, что дети для нее большая сложность, поэтому она отказывалась от этой идеи. Но в 2015 году актриса встретила мужчину, который изменил ее жизнь.

WMJ.ru

Благодаря браку с музыкантом Бенджамином Мэдденом Диаз захотела стать мамой. Ради материнства актриса даже завершила карьеру. Но забеременеть ей удалось только в 2019 году. В декабре у нее родилась дочка Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон не спешила становиться матерью. Ее страшили слова «подгузник» и «кормление». Спустя какое-то время Шарлиз решила усыновить двух детей, мальчика и девочку.

WMJ.ru