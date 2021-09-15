Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

5 млн за выступление: раскрыт гонорар Моргенштерна и других звезд

Lenta.ru
25 минут назад

Менеджеры молодых российских звезд раскрыли их гонорары за частные осенние выступления. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

5 млн за выступление: раскрыт гонорар Моргенштерна и других звезд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Самыми востребованными артистами были названы Моргенштерн и Джиган. Первый готов появляться как на днях рождения, так и на свадьбах — за это он берет 5 миллионов рублей, не считая райдера. Что касается Джигана, который недавно выпустил хит «На чиле», то он выступает на частных мероприятиях за 1,2 миллиона рублей.

Среди других востребованных рэперов — Элджей, чей гонорар составляет 1 миллион, и Баста, который берет за концерт от 4 до 5 миллионов. Такие исполнители, как Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Светлана Лобода и Дима Билан, получают от 4 до 6 миллионов.

Ранее были опубликованы данные о гонорарах российских звезд за новогодние корпоративы. Сергей Шнуров входит в число самых «дорогих» музыкантов и получает за выступление 11,5 миллиона рублей. Кроме того, его технический райдер составляет 750 тысяч рублей, так как он выступает лишь со своей аппаратурой.

Гонорар Филиппа Киркорова составляет порядка 6 миллионов рублей. Ольга Бузова появлялась на новогодних корпоративах за 2,5 миллиона, а Моргенштерн — за 4 миллиона.

Звёзды,Светлана Лобода,Сергей Лазарев,Дима Билан,Полина Гагарина,Сергей Шнуров,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители