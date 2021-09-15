5 млн за выступление: раскрыт гонорар Моргенштерна и других звезд

Менеджеры молодых российских звезд раскрыли их гонорары за частные осенние выступления. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Самыми востребованными артистами были названы Моргенштерн и Джиган. Первый готов появляться как на днях рождения, так и на свадьбах — за это он берет 5 миллионов рублей, не считая райдера. Что касается Джигана, который недавно выпустил хит «На чиле», то он выступает на частных мероприятиях за 1,2 миллиона рублей.

Среди других востребованных рэперов — Элджей, чей гонорар составляет 1 миллион, и Баста, который берет за концерт от 4 до 5 миллионов. Такие исполнители, как Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Светлана Лобода и Дима Билан, получают от 4 до 6 миллионов.

Ранее были опубликованы данные о гонорарах российских звезд за новогодние корпоративы. Сергей Шнуров входит в число самых «дорогих» музыкантов и получает за выступление 11,5 миллиона рублей. Кроме того, его технический райдер составляет 750 тысяч рублей, так как он выступает лишь со своей аппаратурой.