5 млн за выступление: раскрыт гонорар Моргенштерна

Менеджеры российских музыкантов рассказали об их гонорарах за частные осенние выступления. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Моргенштерн стал самым востребованным исполнителем сезона. Рэпер берет 5 миллионов за выступление на свадьбе или дне рождения. В стоимость гонорара не включены расходы на райдер, добавляет директор музыканта Василий.

Рэпер Баста также берет за частный концерт от 4 до 5 миллионов рублей. Поп-исполнители, такие как Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Светлана Лобода и Дима Билан, получают от 4 до 6 миллионов за выступление на частном празднике. Как пишет «Комсомольская правда», певцов приглашают на частные мероприятия люди среднего возраста – от 30 до 50 лет.

Самые высокие гонорары – у Стаса Михайлова и Григория Лепса: от 6 до 7 миллионов за выступление. В два раза меньше – у Артура Пирожкова (Александр Ревва), Любови Успенской, группы «Руки Вверх» и «Artik&Asti». Исполнитель хита «На чиле» Джиган дает частные выступления за 1,2 миллиона рублей.