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19-летняя Билли Айлиш оказалась в списке самых влиятельных людей мира

Дарья Амосова
46 минут назад

Журнал Time составил ежегодный список из ста самых влиятельных личностей мира. В список вошла певица и исполнительница Билли Айлиш. Полный перечень опубликован на сайте издания.

Билли Айлиш оказалась в списке самых влиятельных людей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В списке самых влиятельных людей 2021 года Билли Айлиш оказалась в категории "Первопроходцы". Подводку о певице написала рэперша Megan Thee Stallion. Она похвалила Билли за открытость и непринужденность, которую Айлиш сохраняет, несмотря на огромную славу. Рэперша отметила, что Билли продолжает расти и защищать женщин по всему миру.

"Я впервые встретила Билли на церемонии "Грэмми" в этом году. Она уже достигла всемирной славы, что могло бы заставить некоторых людей слишком поверить в себя, но это не про Билли. Она была такой реальной и непринужденной, хотя ее личность настолько велика. Она — редкий дух, который говорит от всего сердца без всяких претензий", — отмечает рэперша.

Также в списке оказались принц Гарри и Меган Маркл, певица Долли Партон, актриса Кейт Уинслет и певица Бритни Спирс. Поп-исполнительница недавно дала другой повод говорить о себе: Спирс удалила свою страницу в Instagram после помолвки.

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