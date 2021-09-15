Билли Айлиш оказалась в списке самых влиятельных людей

"Я впервые встретила Билли на церемонии "Грэмми" в этом году. Она уже достигла всемирной славы, что могло бы заставить некоторых людей слишком поверить в себя, но это не про Билли. Она была такой реальной и непринужденной, хотя ее личность настолько велика. Она — редкий дух, который говорит от всего сердца без всяких претензий", — отмечает рэперша.