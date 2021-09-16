Концерты Бузовой отменяются из-за низкого спроса

«Маленькая загрузка, количество билетов маленькое. Сезон только начался, очень по-разному ходят. Полтора года назад Бузова у нас собрала очень хорошо, в этот раз — плохо. Больше ходят на то, что новое — что привозим в первый раз. Была надежда на фанатов, но не получилось в этот раз»,