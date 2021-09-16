Российские звезды, которые вернулись из эмиграции

Многие российские граждане уезжают из своей страны за границу. Одни делают это в поисках лучшей жизни, другие переезжают, чтобы построить карьеру, а кто-то находит за границей любовь и решает покинуть свою родную страну.

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Эмиграция в другую страну занимает много сил и времени, но не всегда русскому человеку удается обосноваться за границей. В таких случаях большинство решает вернуться в свою родную страну. И звезды — не исключение. "Рамблер" собрал российских звезд, которые уехали жить за границу, а потом вернулись обратно на родину. Стоит отметить, что преимущественно для эмиграции российские звезды выбирают США, так как, по их словам, там есть больше возможностей для развития и творчества.

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Любовь Успенская

В 1977 году популярная певица вместе со своим вторым мужем Юрием эмигрировала в Италию. Спустя полгода они смогли переехать в Нью-Йорк. Там Успенская работала певицей в ресторанах и записывала альбомы, которые выпускала в России. Какое-то время Успенская жила в Лос-Анджелесе.

"Я уезжала в страну, где была хоть какая-то свобода слова. Я могла говорить и делать там, что захочу. Я искала свободы. Мне тяжело было здесь. Я понимала, что здесь народ дурят. Меня все это раздражало: партия, Ленин, Сталин", — говорила певица в одном из интервью.

По ее признанию, уезжая из СССР, она была по-настоящему счастлива. После 16 лет эмиграции она вернулась на родину. ЭТо случилось из-за того, что ее популярность на родине в 90-е годы начала набирать обороты. Сейчас Успенская признается, что не скучает по США и считает эту страну "землей, которая дала убежище", но по друзьям и дому там она часто скучает.

Лена Катина

@lenakatina

Солистка группы Tatu после распада уехала жить в США. С 2009 года она развивала там сольный проект Lena Katina. Там она была довольна известна в узких кругах, поэтому могла выпускать альбомы. Катина несколько раз выступала на различных музыкальных фестивалях в США. В 2015 году певица вернулась в Россию. Она забеременела и приехала рожать на родину. Сама Катина говорила, что в США ей очень нравилось, но в России было комфортнее, так как здесь находились ее близкие люди.

"В Америке почти всегда прекрасная погода, находишься в полном релаксе, люди не напрягаются и все делают друг другу комплименты. Тебя может просто так похвалить случайный прохожий. У нас, к сожалению, такого нет"

Певица редко рассказывает о своей жизни в эмиграции, но в одном из интервью она заверила, что если человек хочет переехать жить в США, ему нужно накопить много денег. По ее словам, есть случаи, когда люди приезжают без всего и могут обустроиться, но это — исключение.

Наталья Андрейченко

В 1986 году состоялась премьера фильма "Петр Великий" с Натальей Андрейченко. Картина стала для актрисы судьбоносной. Во врем съемок она познакомилась американским режиссером Максимилианом Шеллом. В 1991 году ей удалось выехать за границу после пяти лет романа. К тому моменту она уже растила дочь от него.

В США Андрейченко хотел продолжить карьеру актрисы. Ее приглашали на съемки некоторых фильмов в Голливуде, но она так и не смогла добиться успеха. В программе "Судьба человека" она призналась, что дорогу в Голливуд ей закрыл ее же супруг. Он не хотел, чтобы она снималась у других режиссеров. Однажды, когда ее позвали на съемки и ей надо было вернуться в Россию на один день, муж ее просто не пустил. В итоге вместо Андрейченко на экране блистала Мишель Пфайфер.