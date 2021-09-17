Шейк отреагировала на новости о романе с Уэстом

Российская супермодель Ирина Шейк ответила на слухи о своем романе с американским рэпером Канье Уэстом, пишет Highsnobiety.

Она впервые прокомментировала новости о любовной связи с бывшим мужем американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. «Завтра пойдут слухи, что я встречаюсь со своим швейцаром, хорошо? А послезавтра это будет кто-то другой», — отреагировала модель. По словам Шейк, в ее личной жизни всегда «что-то происходит», но она держит это в секрете.

Одна из встреч Уэста и Шейк произошла в Нью-Йорке в конце апреля, когда артист приехал проститься с погибшим рэпером DMX.