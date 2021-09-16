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Как шутят над самым странным звездным образом

Диана Товсепова
2 часа назад

13 сентября за балом Института костюма Met Gala следил весь мир. Событие посетили самые узнаваемые люди мира: артисты, музыканты, актеры, модели, спортсмены и вся голливудская элита.

Так, по мнению соцсетей, выглядел бы супергерой, если бы его фамилия была Кардашьян.
1/9 Так, по мнению соцсетей, выглядел бы супергерой, если бы его фамилия была Кардашьян.
Фото: Соцсети
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Очень многие не сдержали смеха, когда Ким показала, как ее красили при подготовке к балу. Люди не понимали, зачем звезде макияж на полностью закрытом лице. "Только Ким будет краситься у лучшего визажиста Америки, чтобы потом полностью закрыть лицо черной тряпкой", — писали в соцсетях.
2/9 Очень многие не сдержали смеха, когда Ким показала, как ее красили при подготовке к балу. Люди не понимали, зачем звезде макияж на полностью закрытом лице. "Только Ким будет краситься у лучшего визажиста Америки, чтобы потом полностью закрыть лицо черной тряпкой", — писали в соцсетях.
Фото: Соцсети
А этот пост опубликовал в своем аккаунте сам визажист Ким, Марио Дедиванович, с подписью "Марио не может сделать плохо".
3/9 А этот пост опубликовал в своем аккаунте сам визажист Ким, Марио Дедиванович, с подписью "Марио не может сделать плохо".
Фото: Соцсети
Фанаты шутят, что найти отличие между Ким и дементорами из "Гарри Поттера" не так то просто. Второе фото многие подписали так: "Ким спешит на бал".
4/9 Фанаты шутят, что найти отличие между Ким и дементорами из "Гарри Поттера" не так то просто. Второе фото многие подписали так: "Ким спешит на бал".
Фото: Соцсети
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Сама Ким рассказала, что когда встретила на мероприятии свою сестру Кендалл Дженнер, не сразу узнала ее. "Кендалл звала меня по имени, но я не могла понять, кто это, но потом я увидела, как сияет ее платье", — написала Ким в своем Instagram.
5/9 Сама Ким рассказала, что когда встретила на мероприятии свою сестру Кендалл Дженнер, не сразу узнала ее. "Кендалл звала меня по имени, но я не могла понять, кто это, но потом я увидела, как сияет ее платье", — написала Ким в своем Instagram.
Фото: Соцсети
Так, по мнению поклонников Ким видела свою сестру в тот вечер.
6/9 Так, по мнению поклонников Ким видела свою сестру в тот вечер.
Фото: Соцсети
Это демон моего сонного паралича, стоящий в углу моей комнаты.
7/9 Это демон моего сонного паралича, стоящий в углу моей комнаты.
Фото: Соцсети
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"Я и моя тревожность, когда я выхожу на улицу".
8/9 "Я и моя тревожность, когда я выхожу на улицу".
Фото: Соцсети
Ким просто оделась символом женского туалета, шутят в соцсетях.
9/9 Ким просто оделась символом женского туалета, шутят в соцсетях.
Фото: Соцсети

Тематика бала на этот раз — американская культура. Поэтому было особенно, какие наряды подготовили звезды. Были роскошные платья, перья, пайетки, гипюр, вышивка, дорогие костюмы в бриллиантах, но самым обсуждаемым стал выход реалити-звезды Ким Кардашьян и музыканта Канье Уэста. Бывшие (а может и нынешние) возлюбленные были с ног до головы покрыты черной тканью. На Ким была приталенная футболка, легинсы со шлейфом и балаклава. Не было видно ни единого сантиметра голого тела, глаз и лица, но каждый человек в зале знал, что это именно Кардашьян. Конечно, такой выход произвел фурор.

"Что может быть более американским, чем футболка с головы до ног...", — подписала звезда свое фото.

Многие пользователи соцсетей, простые люди и звезды, выразили восхищение смелости Канье и Ким, однако этот выход стал героем сотен шуток. "Рамблер" разбирался, как шутили над самым обсуждаемым звездным образом.

Звёзды,Фото,Ким Кардашьян,
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