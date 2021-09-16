Как шутят над самым странным звездным образом

13 сентября за балом Института костюма Met Gala следил весь мир. Событие посетили самые узнаваемые люди мира: артисты, музыканты, актеры, модели, спортсмены и вся голливудская элита.
Тематика бала на этот раз — американская культура. Поэтому было особенно, какие наряды подготовили звезды. Были роскошные платья, перья, пайетки, гипюр, вышивка, дорогие костюмы в бриллиантах, но самым обсуждаемым стал выход реалити-звезды Ким Кардашьян и музыканта Канье Уэста. Бывшие (а может и нынешние) возлюбленные были с ног до головы покрыты черной тканью. На Ким была приталенная футболка, легинсы со шлейфом и балаклава. Не было видно ни единого сантиметра голого тела, глаз и лица, но каждый человек в зале знал, что это именно Кардашьян. Конечно, такой выход произвел фурор.
"Что может быть более американским, чем футболка с головы до ног...", — подписала звезда свое фото.
Многие пользователи соцсетей, простые люди и звезды, выразили восхищение смелости Канье и Ким, однако этот выход стал героем сотен шуток. "Рамблер" разбирался, как шутили над самым обсуждаемым звездным образом.