Как шутят над самым странным звездным образом

Сама Ким рассказала, что когда встретила на мероприятии свою сестру Кендалл Дженнер, не сразу узнала ее. "Кендалл звала меня по имени, но я не могла понять, кто это, но потом я увидела, как сияет ее платье", — написала Ким в своем Instagram.

Фанаты шутят, что найти отличие между Ким и дементорами из "Гарри Поттера" не так то просто. Второе фото многие подписали так: "Ким спешит на бал".

Очень многие не сдержали смеха, когда Ким показала, как ее красили при подготовке к балу. Люди не понимали, зачем звезде макияж на полностью закрытом лице. "Только Ким будет краситься у лучшего визажиста Америки, чтобы потом полностью закрыть лицо черной тряпкой", — писали в соцсетях.

Тематика бала на этот раз — американская культура. Поэтому было особенно, какие наряды подготовили звезды. Были роскошные платья, перья, пайетки, гипюр, вышивка, дорогие костюмы в бриллиантах, но самым обсуждаемым стал выход реалити-звезды Ким Кардашьян и музыканта Канье Уэста. Бывшие (а может и нынешние) возлюбленные были с ног до головы покрыты черной тканью. На Ким была приталенная футболка, легинсы со шлейфом и балаклава. Не было видно ни единого сантиметра голого тела, глаз и лица, но каждый человек в зале знал, что это именно Кардашьян. Конечно, такой выход произвел фурор.