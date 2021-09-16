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Стало известно о регулярных изменах Канье Уэста Кардашьян

Кристина Уколова
1 час назад

The Sun со ссылкой на источник, близкий к паре Кардашьян-Уэст написал о том, что американский рэпер изменил своей жене с популярной певицей. Но ее имя неизвестно. Выяснилось, что музыкант вообще регулярно изменял Ким после рождения их пятого общего ребенка. Звезда испытала сильный стресс:

Стало известно о регулярных изменах Канье Уэста Кардашьян
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

«Это было тяжело для Ким, потому что она только что родила, боролась с последствиями беременности и думала, что все это происходит из-за того, как она выглядела — это сильно повлияло на нее».

В это время рэпер подолгу жил в своей холостяцкой квартире в Голливуде и будто бы не торопился возвращаться к семье.

«Среди тех, кто тесно сотрудничал с Канье, не было секретом, что он ей изменял после рождения Сэйнта. Во время своих гастролей Saint Pablo Tour он хвастался перед своей командой, признаваясь, что спал со множеством девушек за спиной Ким», — сообщил инсайдер изданию The Sun.

Также артист без смущения рассказывал о подробностях измен в своем окружении.

Ким Кардашьян подала на развод с Уэстом в феврале этого года после семи лет брака. Знаменитости не собираются оспаривать брачный контракт.

Иногда мужчины удивляют своими требованиями. Например, эта девушка высмеяла и бросила возлюбленного из-за списка запретов, который он сочинил.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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